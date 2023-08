Idealnie skuteczny preparat na śmierdzące trampki. Posyp i odczekaj. Będą pachnieć świeżością. Jak pozbyć się zapachu z butów?

Koniec z szorowaniem tłustych i przypalonych naczyń. Wypij, a potem wrzuć to do zlewu, a naczynia będą lśniące. Ty śpisz, a to się samo robi

Jak pozbyć się zapachu z butów?

Buty noszone codziennie, zwłaszcza jeśli są wykonane ze sztucznych tworzyw, zaczynają nieładnie pachnieć. Latem i jesienią dotyczy to zwłaszcza trampek i tenisówek. Stopy wtedy łatwo się pocą, a wilgoć w połączeniu z wysoką temperaturą sprzyjają rozwojowi bakterii odpowiadających za nieprzyjemny zapach. Bywa nawet, że upranie ich w pralce nie przyniesie oczekiwanego efektu. Co zatem powinniśmy zrobić? Jednym ze sposobów na brzydki zapach butów jest ich zamrożenie. W ten sposób zabijemy większość bakterii, które odpowiadają za brzydki zapach. Włóż obuwie do szczelnego woreczka foliowego, a następnie umieść na całą noc w zamrażarce. W usunięciu nieprzyjemnego zapachu z butów może pomóc również żwirek dla kota. Wsyp odrobinę żwirku do butów i pozostaw na 10 godzin. Po tym czasie wysyp żwir do kosza i gotowe.

Skuteczny sposób na śmierdzące buty. Tani i szybki

Jest jeszcze jeden skuteczny, a do tego tani sposób na śmierdzące buty. Chodzi o sodę oczyszczoną. Wodorowęglan sodu to związek chemiczny, który sprawdzi się zarówno do oczyszczenia butów, jak i usunięcia z nich nieprzyjemnego zapachu. Jak pozbyć się zapachu z butów za pomocą sody oczyszczonej? Zasyp buty proszkiem i zostaw na 8 godzin. Po tym czasie usuń resztki sody za pomocą odkurzacza.

Co zrobić, żeby buty nie śmierdziały?

Warto zadbać o obuwie, aby uniknąć problemu nieprzyjemnego zapachu. Przede wszystkim należy je regularnie wietrzyć. Sprawdź, czy nie cierpisz na nadmierną potliwość. Wówczas używaj antyperspirantów do stóp. Dobrym rozwiązaniem jest także zmieniani wkładek co jakiś czas i pranie butów.