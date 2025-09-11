Idź do Biedronki, a to dostaniesz przy kasie. W przyszłym tygodniu znów tam pójdziesz

Biedronka kontynuuje popularną akcję z voucherami, by zachęcić klientów do powrotów.

Zrób zakupy za min. 149 zł w dniach 11-12 września, a otrzymasz voucher o wartości 20 zł.

Sprawdź, jakie produkty nie wliczają się do kwoty minimalnej i kiedy możesz zrealizować swój voucher!

Biedronka rozdaje vouchery na zakupy. Co musisz zrobić, aby dostać jeden?

Biedronka już od kilku lat oferuje swoim klientom vouchery na zakupy. To sprytna akcja promocyjna, dzięki której klienci częściej wracają do sklepów Biedronki. Polega ona na tym, że robiąc zakupy w wybranym terminie i za określoną kwotą przy kasie, najczęściej na paragonie, otrzymasz voucher na kolejne zakupy. Akcja ta sprawia, że klienci muszą ponownie wrócić do Biedronki. Nie znaczy to jednak, że sama forma promocji jest nieatrakcyjna dla klientów. Jeżeli regularnie robisz zakupy w Biedronce to dodatkowe kilkadziesiąt złotych w formie vouchera jest bardzo przydatne.

W najnowszej akcji promocyjnej Biedronki sieć rozdaje vouchery na 20 zł. Jak otrzymać taki voucher?

Należy w dniach 11-12 września zrobić zakupy w Biedronce za minimum 149 zł. W takim przypadku przy kasie otrzymasz voucher uprawniający do wydania 20 zł na zakupy w sklepach sieci w dniach 15-17 września. Warto jednak wiedzieć, że nie wszystkie produkty w koszyku zostaną policzone do wymaganej kwoty 149 zł. Jak podaje Biedronka z akcji promocyjnej wyłączone są napoje alkoholowe, wszelkiego rodzaju doładowania, karty przedpłacone, wyroby i rekwizyty tytoniowe, a także produkty żywienia początkowego. Bez problemu możesz kupić żywność czy wybrane tekstylia. Na jedną transakcję możesz otrzymać maksymalnie jeden voucher. Jeżeli często robisz zakupy w Biedronce to taka akcja zdecydowanie jest korzystna.