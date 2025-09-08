Tych perfum Azjatki zazdroszczą Polkom! Zapach wiśni, w którą będziesz miała ochotę się wgryźć, za jedyne 120 zł

Polskie perfumy, podobnie jak kosmetyki, zdobywają uznanie na rynkach międzynarodowych.

Warszawska marka Sorvella, powstała w 2017 roku, oferuje eleganckie kompozycje zapachowe dostępne w Europie i Azji.

Na jesień Sorvella poleca zmysłowy zapach CHRY z nutami wiśni, cedru i migdałów, porównywany do luksusowych perfum.

Dowiedz się, dlaczego CHRY stało się ulubionym zapachem wielu osób i jak pachnie!

Polskie perfumy podbijają świat. Na jesień zanurz się w zapachu romantycznej wiśni

O tym, że polskie kosmetyki są cenione na świecie, a produkty Zaji czy Bielendy można znaleźć w każdym zakamarku na świecie wie prawie każdy. Mniej osób zdaje sobie sprawę, że również polskie perfumy dobrze radzą sobie na rynkach zagranicznych. Marka Sorvella to warszawska firma powstała w 2017 roku. Jej głównym założeniem było oferowanie zapachów, które "wypełniają lukę pomiędzy bardzo drogimi i niedostępnymi cenowo dla dużej części klientów perfumami a tanimi zapachami". Produkty marki Sorvella można znaleźć nie tylko w Polsce, ale także na rynkach europejskich oraz azjatyckich. Ich kompozycje zapachowe cechuje czystość oraz elegancja. To przemyślane połączenia, które nigdy nie wyjdą z mody i pasują na wiele okazji.

Na jesień marka Sorvella poleca zapach CHRY. To bardzo zmysłowa i lekka kompozycja opierająca się na akordach soczystej wiśni. Zdaniem klientów jest to zapach, który przywodzi na myśl legendarny flakon od Toma Forda. CHRY to orientalno-wiśniowe zabarwienie, które świetnie wpasuje się w jesienny klimat. Bazę tego unikalnego zapachy stanowi cedr, paczula, drzewo sandałowe, cynamon, wanilia oraz fasola tonka. Rytm serca nadaje czereśnia, śliwka, jaśmin oraz róża turecka. W końcu w nutach głowy wyczujesz gorzki migdał, likier oraz czereśnię. - Jestem bardzo wybredna co do perfumy, ale ten zapach mnie ujął, na początku czuję soczystą wiśnie w którą aż mam ochotę się wgryźć, później czuć słodkie likierowe tony - pisze jedna z zadowolonych użytkowniczek. Zapach CHRY od marki Sorvella kupisz w oficjalnym sklepie za 119,90 zł.

i Autor: Sorvella/ Materiały prasowe