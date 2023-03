Jakie zioła na balkon? Wieloletnie i jednoroczne zioła w doniczce, które pięknie pachną i przydadzą się w kuchni

Wraz z nienadejściem wiosny wiole osób zastanawia się jakie zioła można hodować na balkonie. Które zioła są wieloletnie i jakie będą nadawały się na słoneczny lub zacienimy balkon. Wszak świeże zioła to podstawa udanych potraw. Poza tym zioła w doniczkach ustawione na kuchennym parapecie albo właśnie na balkonie wprowadzają także przyjemny sielski klimat. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z ziołami w kuchni postaw na trzy, które mają szerokie zastosowanie. Ich uprawa w domowych warunkach nie jest wymagająca. Świeże listki sprawią, że dania i desery będą smakowały obłędnie. Oto nasz poradnik, dla początkujących. Jak stworzyć domowy zielnik?

Jakie zioła na balkon? Najlepsze zioła w doniczkach, które sprawdzą się także na kuchennym parapecie

Najlepsze zioła w doniczkach, które sprawdzą się w kuchni, to takie które mają mnóstwo zastosowań. Na początek swojej przygody z domowym zielnikiem warto postawić na takie, które można dodać do wielu dań. Idealnie sprawdzą się bazylia, rozmaryn i mięta. O ile rozmaryn i mięta to rośliny wieloletnie, to bazylia raczej nie przetrwa zimy i trzeba będzie posadzić ją w przyszłym roku na nowo. Sprawdź, jak je uprawiać zioła w domu ina balkonie.

Bazylia w doniczce na balkonie. Jak dbać i do czego stosować?

Bazylia to jedno z tych ziół, bez których trudno wyobrazić sobie kuchnię włoską. Ustawiona na parapecie w kuchni nie tylko go ozdabia, ale także znacząco wzbogaca smak dań. Świeże liście to najlepszy dodatek do pomidorów, makaronu czy zapiekanek. Bazylia jest także podstawowym składnikiem zielonego sosu pesto. Sprawdzi się w sałatkach oraz lemoniadzie z zielonym ogórkiem. Sadzonki najlepiej kupić w hodowli ziół. Te z marketu zazwyczaj się nie przyjmują. Niezależnie od tego, czy bazylia rośnie w doniczce, czy w ogrodzie to roślina, która lubi słońce. Dlatego jej stanowisko powinno być słoneczne. Optymalna temperatura dla tego zioła to 20 – 25 stopni C. W cieniu będzie rosła wolniej, a liście będą mniej aromatyczne. Ustaw doniczkę lub posadź bazylię w miejscu osłoniętym od wiatru i ulewy. Roślina nie lubi wilgoci, ale także suszy. Dlatego podlewaj ją regularnie (co dwa dni, w czasie upałów codziennie ), tak aby gleba było lekko wilgotna. Jeśli ziemia będzie mokra, bazylia zgnije. W upalne dni warto spryskiwać liście wodą. Roślinę powinno się przesadzić do większej doniczki/ogrodu z żyzną ziemią od razu po przyniesieniu ze sklepu. W doniczce sprawdzi się uniwersalna ziemia do roślin balkonowych.

Rozmaryn w doniczce na balkonie. Jak dbać i do czego stosować?

Rozmaryn to kolejne zioło, które sprawdzi się w kuchni – nie tylko w daniach ale i w doniczce na parapecie. Roztarte liście rozmarynu uwalniają aromat, który może kojarzyć się z wakacjami np. w Chorwacji. To zioło rośnie tam dziko, a dodane do potraw podkreśla ich smak. Rozmaryn będzie najlepszym ziołem w doniczce także w momentach, w których potrzebujemy ukojenia. Olejki eteryczne, które ma w sobie rozmaryn są wykorzystywane w aromaterapii – działają uspokajająco i dodają energii. Rozmaryn w kuchni jest używany głównie do marynat. Świetnie podkreśla smak mięsa – szczególnie dziczyzny i jagnięciny. Ale dodany do kurczaka nada mu wyrazistości. To zioło pasuje także do zapiekanych warzyw. Pieczone ziemniaki z gałązkami rozmarynu będą wyborne. Świeże listki będą smakowały także z lodami oraz w kruchych ciastkach z orzechami. Jak dbać o rozmaryn w doniczce? Przede wszystkim podlewać umiarkowanie, lepiej zniesie suszę niż nadmiar wilgoci. Trzeba pamiętać, że rozmaryn potrzepuje ciepłego i słonecznego stanowiska.

Mięta w doniczce na balkonie. Jak dbać i do czego stosować?

Miętą zamyka naszą listę najlepszych ziół dla początkujących do hodowania na balkonie. Jest łatwa w uprawie, w doniczce i ma szerokie zastosowanie. Można z niej przyrządzić napar na trawienie, lemoniadę a także dodać do deserów i dań wytrawnych. Lekka, orzeźwiająca i soczyście zielona pasuje do zimnych napojów i drinków z dodatkiem cytryny lub limonki, a także do sałatek owocowych i warzywnych. Świeże, posiekane liście mięty będą doskonałym uzupełnieniem dań kuchni azjatyckiej. Dodatek świeżej mięty sprawdzi się także w farszu do pierogów z serem i ziemniakami lub kaszą gryczaną. W dodatku odmian mięty do domowej uprawy w doniczkach jest bardzo dużo. Najpopularniejsza jest pieprzowa, ale w sklepach z ziołami dostępna jest także czekoladowa, cytrynowa czy bananowa. Mięta nie wymaga zbyt wiele uwagi. Trzeba jednak pamiętać , że to roślina inwazyjna - korzenie szybko się rozrastają, dlatego najlepiej przesadzić ją do donicy o szerokiej średnicy. I nie łączyć z innymi ziołami lub kwiatami. Miętą lubi wilgotną glebę i słoneczne stanowisko, ale dobrze sprawdzi się także w półcieniu.

