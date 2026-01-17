Jedna łyżka z kuchennej szafki, a anturium zakwitło jak szalone. Zadziałało na roślinę niczym odżywcza bomba. Odżywka do anturium

Anturium, znane z kapryśnej natury, często odmawia kwitnienia, mimo starań właścicieli.

Istnieje prosty, domowy sposób na pobudzenie anturium do bujnego kwitnienia – wystarczy jedna łyżka składnika z kuchennej szafki.

Dowiedz się, jak przygotować tę cudowną odżywkę z żelatyny i jakie zasady pielęgnacji anturium sprawią, że Twój parapet utonie w czerwonych kwiatach!

Jedna łyżka z kuchennej szafki, a anturium zakwitło jak szalone

Anturium to roślina, która naprawdę potrafi być kapryśna. Ma specyficzne wymogi pielęgnacyjne, jest delikatna, a do tego bywa, że jego posiadaczki dwoją się i troją, a anturium nie kwitnie. W końcu anturium to roślina, którą charakteryzują pięknie wyglądające czerwone kwiaty i z pewnością stanowią one niezwykłą ozdobę każdego pomieszczenia. Często bywa, że anturium nie kwitnie, bo wbrew pozorom niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w tym przypadku. Dlatego też pielęgnacja anturium może być dla wielu początkujących ogrodników zagadką. Jednak jeśli odpowiednio zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. Jedną z takich ważnych zasad w pielęgnacji anturium jest dostarczenie mu składników odżywczych, które je wzmocnią. W tym celu warto stosować domową odżywkę do anturium, która jest łatwa w przygotowaniu. Tak naprawdę wystarczy jedna łyżka znanej wszystkim przyprawy. Sięgnij po nią do kuchennej szafki, a anturium w końcu zakwitnie.

Domowa odżywka do anturium pobudzi je do kwitnienia

Domową odżywkę do anturium, która szybko pobudzi kwitnienie rośliny, przygotujesz z żelatyny. Stosowanie żelatyny do anturium to domowy sposób, który ma na celu dostarczenie roślinie dodatkowych składników odżywczych, głównie azotu. Żelatyna jest bogata w białko, które rozkłada się na aminokwasy, a te są źródłem azotu potrzebnego roślinom do wzrostu i kwitnienia. Jak przygotować domową odżywkę do anturium z żelatyny? Rozpuść 1 łyżeczkę żelatyny w 2 szklankach gorącej wody. Upewnij się, że żelatyna całkowicie się rozpuściła. Poczekaj aż ostygnie i podlej roztworem swoją roślinę. Taką odżywkę możesz stosować raz na 2-3 miesiące, gdyż nadmiar azotu może być szkodliwy dla rośliny.

Pielęgnacja anturium. Co zrobić, aby zakwitło?

Pielęgnacja anturium może być dla wielu osób sporą zagadką. Przede wszystkim wymaga ono dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej.