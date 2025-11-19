Masz czas do końca tygodnia, aby anturium pięknie zakwitło. Wsyp do wody i podlej, a będzie rosło jak szalone. Domowa odżywka do anturium

Odkryj tajniki pielęgnacji anturium, by cieszyć się jego bujnym kwitnieniem.

Poznaj domowy sposób na odżywkę, która sprawi, że Twoje anturium obsypie się kwiatami.

Zastosuj prostą sztuczkę, a Twoja roślina będzie rosła jak szalona!

Wystarczy 1 łyżka, aby anturium pięknie zakwitło. Będzie rosło jak szalone

Pielęgnacja anturium może być dla wielu osób zagadką. Otóż ta roślina doniczkowa ma swoje dość indywidualne wymagania, aby zdrowo rosła i kwitła. Oczywiście, tak jak w przypadku innych kwiatów, które mamy w domu i tej należy zapewnić odpowiednie miejsce, nawodnienie i odżywienie. Jeśli zadbamy o potrzeby rośliny, ta odwdzięczy się nam pięknymi, czerwonymi kwiatami, w których dosłownie utonie nasz parapet. Jeśli jednak mimo Twoich największych starań anturium nadal nie kwitnie, to zastosuj tę domową odżywkę na kwitnienie. Wystarczy dodać jedną łyżkę cynamonu do jednego litra wody, zamieszać o podlać anturium. Taką odżywkę warto stosować raz na miesiąc, a anturium wypuści mnóstwo kwiatów i będzie rosło jak szalone.

Pielęgnacja anturium. Co zrobić, aby kwitło jak szalone?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że niektóre porady dotyczące pielęgnacji roślin doniczkowych, kompletnie nie sprawdzają się w przypadku anturium. Przede wszystkim wymaga ono dużo światła, ale roślinę trzeba chronić przed bezpośrednimi promieniami słońca, gdyż mogą powodować poparzenia liści i kwiatów. Najlepszym miejsce będzie parapet okna wschodniego lub zachodniego. Jest rośliną ciepłolubną. Najbardziej odpowiada jej temperatura 20–25 st. C. Nie znosi przeciągów. Anturium lubi podłoże stale wilgotne, ale niezbyt mokre, gdyż korzenie łatwo gniją. Do podlewania najlepiej jest stosować wodę przegotowaną o temperaturze pokojowej. Roślina potrzebuje dość wysokiej wilgotności powietrza, jednak nie przepada za zraszaniem i moczeniem liści. Zraszanie anturium sprawi, że stanie się ono bardziej podatne na choroby i zagniwanie.