Wystarczy 1 szklanka odżywki z przepisu babci Jadzi, a zmarniały grudnik zakwitnie na Boże Narodzenie. Pąki nie będą opadały, a kwiaty utrzymają sie dłużej. Pielęgnacja grudnika

Grudnik, popularny kwiat doniczkowy, potrafi kwitnąć nawet dwa razy w roku, zwłaszcza w okresie świątecznym!

Kluczem do obfitego kwitnienia jest odpowiednie przygotowanie rośliny i dostarczenie jej niezbędnych składników odżywczych.

Odkryj przepis na domową odżywkę z fusów kawy, skórek bananów i skorupek jaj, która pobudzi Twojego grudnika do spektakularnego kwitnienia!

Jedna szklanka tej odżywki pobudzi grudnika do kwitnienia

Grudnik już od wielu lat jest bardzo popularnym kwiatem doniczkowym w Polsce. Jest szczególnie ceniony z uwagi na swoje niewielkie kwiaty, którymi często obsypuje w okresie Bożego Narodzenia. Aby jednak tak się stało należy go odpowiednio przygotować. W październiku oraz na początku listopada trzeba ograniczyć podlewanie grudnika oraz całkowicie zaprzestać jego nawożenie. Pozwoli to roślinie przygotować się do okresu wegetacji. Dobrze pielęgnowany grudnik może zakwitnąć nawet dwa razy w roku. Pierwsze kwitnienie odbywa się późną jesienią lub zimą i jest najczęstsze. Bywa jednak, że grudnik kwitnie także wiosną. Gdy tylko zauważysz pierwsze oznaki kwitnienia to znak, że można wprowadzić dodatkowe odżywienie. Grudnik naturalnie pochodzi wilgotnych lasów Ameryki Południowej, gdzie ma stały dostęp do potrzebnych mu składników odżywczych. Suche powietrze w domu oraz warunki doniczkowe często ograniczają możliwości absorbowania przez grudnika potrzebnych mu minerałów. Warto je mu je dodatkowo dostarczać. Prawdziwą bombą odżywienia do grudnika jest ta domowa odżywka. Do jej przygotowania potrzebujesz:

fusy z kawy - są bogate w azot, który jest niezbędny do wzrostu zielonych części rośliny. W tym przypadku nie mogą to być fusy po kawie bezkofeinowej.

skorupki po jajkach - zawierają one cenne składniki odżywcze do roślin. Przede wszystkim jest to wapń, który wpływa na strukturę ścian komórkowych.

skórki z bananów - to bogactwo składników odżywczych, takich jak potas oraz fosfor. Minerały te wspierają kwitnienie roślin.

Jak przygotować domową odżywkę do grudnika?

Skórki z bananów dokładnie pokrój i dodaj do nich wody. Całość odstaw na 24 godziny. Po tym czasie od odcedzonej wody po bananach dodaj fusy po kawie. Tak przygotowaną mieszanką podlewaj grudnika raz w tygodniu. Aby wzmocnić działanie odżywki podłoże w doniczce obsyp pokruszonym skorupkami po jajkach. Wszystkie 3 składniki odżywki do grudnika będą stopniowo uwalniać minerały do gleby. Bożonarodzeniowy kaktus pięknie zakwitnie.

