Już dziś rozpuść 1/2 kostki w ciepłej wodzie i podlej bratki. Rozkwitną jak szalone i będą zdobić ogród aż do jesieni. Domowy nawóz do Bratków

Bratki, znane także jako fiołki ogrodowe, to jedne z najpopularniejszych kwiatów wiosennych, które doskonale sprawdzają się w doniczkach na balkonie. Ich różnorodność barw i kształtów sprawia, że potrafią ożywić każdą przestrzeń, nawet niewielką. Jednak, aby bratki pięknie rosły i długo kwitły, warto zadbać o ich odpowiednią pielęgnację. Oprócz nawadniania i zapewnienia im niezbędnego nasłonecznienia, należy pamiętać także o nawożeniu bratków. To właśnie stosowanie odżywek, sprawi że bratki będą pięknie kwitły przez wiele tygodni, a nawet do samej jesieni. W tym celu warto zastosować domowy nawóz do bratków, który je wzmocni i pobudzi do kwitnienia. Podlej nim swoje rośliny już teraz, a kolorowe kwiaty będą zdobić Twój ogród lub balkon aż do ostatnich dni lata. Najlepiej już dziś rozpuść 1/2 kostki drożdży w ciepłej wodzie i podlej przygotowanym płynem kwiaty. Dzięki temu nawozowi bratki rozkwitną jak szalone.

Domowy nawóz do bratków z drożdży. Jak go zrobić?

Domowy nawóz z drożdży to prawdziwa bomba witaminowa dla roślin kwitnących, w tym także i bratków. Jak przygotować nawóz z drożdży do bratków? Wystarczy rozpuścić pół kostki, czyli około 50 gramów świeżych drożdży w 5 litrach ciepłej wody. Po dokładnym wymieszaniu roztwór jest gotowy do użycia. Podlewaj nim bratki raz na 2-3 tygodnie.

Nawóz z drożdży do bratków. Właściwości

Drożdże, choć kojarzone głównie z kuchnią, coraz częściej znajdują zastosowanie w ogrodnictwie jako naturalny nawóz do kwiatów. Są bogate w witaminy z grupy B, a także w cenne minerały, takie jak cynk, selen, chrom i żelazo. Składniki te są niezbędne dla prawidłowego rozwoju roślin. Witaminy z grupy B, w szczególności B1 (tiamina), odgrywają kluczową rolę w procesach metabolicznych roślin, wspierając rozwój systemu korzeniowego i ogólną kondycję. Dodatkowo, drożdże zawierają aminokwasy, które są budulcem białek, co przekłada się na zdrowszy wzrost liści i kwiatów.

Pielęgnacja bratków. Stanowisko, podlewanie, gleba

W pielęgnacji bratków należy przede wszystkim pamiętać o regularnym podlewaniu, nawożeniu, usuwaniu przekwitłych kwiatów i ochronie przed chorobami oraz szkodnikami. To zapewni im długie i obfite kwitnienie. Bratki najlepiej rosną w miejscach słonecznych lub lekko zacienionych. Zbyt duże nasłonecznienie może prowadzić do przesuszenia rośliny, natomiast nadmierny cień osłabia kwitnienie. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko wilgotna, o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym. Bratki wymagają regularnego podlewania, zwłaszcza w okresach suszy. Należy jednak unikać nadmiernego moczenia gleby, ponieważ może to prowadzić do gnicia korzeni. Warto podlewać rośliny rano lub wieczorem, unikając zwilżania liści, co zmniejszy ryzyko chorób grzybowych.

