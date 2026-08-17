Już nie storczyk czy skrzydłokwiat. Polacy wybierają ten kwiat doniczkowy na jesień i zimę. Kwitnie kilka razy do roku, a kwiaty pachną niczym najdroższe perfumy

Zapomnij o storczykach i skrzydłokwiatach – nadchodzi nowy król parapetów, który odmieni Twoje wnętrze, detronizując dotychczasowe hity.

Poznaj lilię amazońską (eucharis) – roślinę podobną do skrzydłokwiatu, lecz znacznie łatwiejszą w uprawie, która zachwyca obfitym, śnieżnobiałym kwitnieniem.

Odkryj sekrety jej pielęgnacji, by cieszyć się spektakularnymi, pachnącymi kwiatami przez wiele miesięcy, nawet zimą, i spraw, by Twój dom rozkwitł!

Koniec ery storczyków i skrzydłokwiatów? Ten kwiat doniczkowy zdobi wnętrze jeszcze piękniej

Wiele osób nie wyobraża sobie mieszkania bez kwiatów doniczkowych. Nie tylko ozdabiają one nasze wnętrza, ale także poprawiają mikroklimat w pomieszczeniach i oczyszczają powietrze. Kwiaty doniczkowe ulegają modzie. W ostatnich latach królem polskich parapetów był storczyk. Dużą popularnością cieszyły się również skrzydłokwiaty oraz zamiokulkasy. Teraz, pora na coś nowego. Jak podaje portal deccoria.pl jedną z rośliną doniczkowym, która zyskuje na popularności jest lilia amazońska, czyli eucharis. To roślina bardzo podobna do skrzydłokwiatu, ale o wiele łatwiejsza w pielęgnacji.

Lila amazońska zachwyci każdego miłośnika kwiatów doniczkowych. Odpowiednio pielęgnowana może zakwitać nawet kilka razy do roku, a jej śnieżnobiałe kwiaty wypełniają całe mieszkanie słodkim, ale delikatnym, zapachem.

Jak pielęgnować lilię amazońską w domu?

Ta wyjątkowa roślina najczęściej kwitnie latem oraz od późnej jesieni do wczesnej wiosny. Oznacza to, że należy ona do roślin zakwitających także zimą. Każe kwitnienie trwa nawet do kilku tygodniu i podobnie, jak w przypadku grudnika, poprzedza je okres regeneracji. Sekretem jej pielęgnacji jest odpowiednie stanowiska oraz nawożenia. Eucharis najlepiej będzie rósł w żyznej i lekko kwaśnej glebie. Podobnie jak storczyk, lilia amazońska potrzebuje warstwy drenażowej. Kwiat wymaga umiarkowanego podlewania, gdy podłoże całkowicie wysycha. Lila amazońska jest bardzo wrażliwa na nadmiar wody i łatwo o procesy gnilne w korzeniach. Stanowisk do pielęgnacji eucharisa powinno być jasne, z rozproszonym światłem. Lilia amazońska lubi ciepło i najlepiej rośnie w temperaturach około 20 st. Celsjusza. Sekretem jej bujnego kwitnienia jest nawożenie. Eksperci wskazują, że najlepiej zasilać lilię w okresie wzrostu, czyli od wiosny do jesieni. Podobnie jak u grudnika należy wstrzymać stosowanie nawozów, gdy kwiat przekwita i przechodzi w stan spoczynku. Często polecanym sposobem nawożenia lilii amazońskiej są fusy z kawy. Wystarczy, że wsypiesz je do doniczki i zmieszasz z podłożem. Fusy z kawy dostarczają roślinom azotu, potasu oraz fosforu, które wzmacniają pędy i stymulują procesy kwitnienia.

Należy pamiętać, że eucharis jest rośliną trującą dla zwierząt domowych. Powinna być zawsze stawiania tak, by psy i koty nie miały od niej dostępu.

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