Kardiolodzy wskazali najlepsze śniadanie dla organizmu. Obniża cholesterol i kontroluje wagę. Serce Ci za to podziękuje

Co jeść na śniadanie? Kardiolodzy wskazali najlepszy posiłek

O śniadaniu przez lata mówiło się, że to najważniejszy posiłek w ciągu dnia. I choć obecnie dietetycy wskazują, że są osoby, które potrafią omijać śniadanie i nie mieć negatywnych skutków w ciągu dnia, to nadal jest to bardzo ważny posiłek. Pomaga dostarczyć organizmowi energię po nocy, a także przeciwdziała napadom objadania się w ciągu dnia. Spożywanie śniadania pozytywnie wpływa na koncentrację, zmniejsza ryzyko cukrzycy typu I, a także redukuje poziom ciśnienia. Portal "Today" zapytał się renomowanych kardiologów o ich zdanie na temat jedzenia śniadań. Lekarze wskazali, jakie błędy ludzie najczęściej popełniają rano,

Dr Andrew Freeman, dyrektor ds. profilaktyki sercowo-naczyniowej w National Jewish Health w Denver powiedział, że najgorsze, co można rano zrobić to spożywanie śniadania w biegu. Nie tylko negatywnie wpływa to na procesy trawienne, ale często oznacza także sięganie po gorsze produkty. Batoniki czy drożdżówki zawierają bardzo dużo cukru i mogą źle wpływać na samopoczucie w ciągu dnia. Dr Susan Cheng, profesor kardiologii z Cedars-Sinai w Los Angeles wskazała, że śniadanie powinno być łatwe, szybkie i różnorodne. Dzięki temu unika się poczucia monotonii.

Kardiolodzy zgodnie przyznali, że najlepszym wyborem na śniadanie są płatki owsiane. Zawierają on błonnik, witaminy oraz minerały, które pozytywnie wpływają na samopoczucie. Dodatkowo płatki owsiane pomagają utrzymać prawidłową wagę ciała i obniżyć poziom cholesterolu. Ważne jest, aby sięgać po klasyczne płatki owsiane, a nie te błyskawiczne.

Jakie śniadanie zalecają kardiolodzy?

Dr Freeman rekomenduje niewielką ilość płatków owsianych na wodzie z dodatkiem jagód, orzechów oraz mielonych nasion. Z kolei dr Cheng poleca płatki owsiane z dodatkiem nasion chia namaczane w mleku roślinnym. Jeżeli jednak płatki owsiane nie są Twoim ulubionym jedzeniem to kardiolodzy mają alternatywą. Dr Freeman wskazuje, że dobrym rozwiązaniem na śniadanie może być także pełnoziarnisty tost z awokado oraz dodatkiem warzyw. Takie śniadanie dostarcza tłuszcze, pozytywnie wpływa na koncentracje oraz obniża cholesterol.

Czego lepiej unikać na śniadanie?

Badania opublikowane w "American Journal of Clinical Nutrition" pokazują, że śniadania bogate w cukry proste i ubogie w błonnik prowadzą do szybkiego skoku glukozy, a następnie gwałtownego spadku, co objawia się zmęczeniem i spadkiem koncentracji. Słodkie bułki i pączki zastąp pełnoziarnistym pieczywem z awokado i jajkiem, które dostarczy Ci zdrowych tłuszczów i białka. Gotowe batony zbożowe, słodkie jogurty z owocami na dnie czy kanapki z białego pieczywa z przetworzonymi wędlinami to pułapki, w które łatwo wpaść w porannym pośpiechu. Pamiętaj, że nawet jeśli produkt jest reklamowany jako "fit" lub "zdrowy", zawsze warto sprawdzić jego skład, aby upewnić się, że nie zawiera ukrytych cukrów i konserwantów.