Kiedy dekorować dom na święta Bożego Narodzenia? Trzeba to robić w odpowiednim czasie. Tylko w ten sposób przyciągniemy pomyślność ducha Świąt

Kiedy dekorować dom na Boże Narodzenie? Co mówi na ten temat tradycja?

Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że świat dzieli się na dwie grupy ludzi. Pierwsi dekorują świątecznie domy w listopadzie, a drudzy wyśmiewają takie podejście i robią to blisko samych świąt Bożego Narodzenia. W polskiej tradycji najważniejszym elementem świątecznych dekoracji jest choinka. Pozostałe rzeczy, takie jak szopka bożonarodzeniowa oraz sianko wystawiało się w same Święta. Choinkę w dawnych czasach ubierano tuż przed Wigilią, lub rano 24 grudnia. W ostatnim czasie się to zmieniło i wiele osób decyduje się na przystrajanie bożonarodzeniowego drzewka wcześniej. Podobnie jest z dekorowaniem domów. W tym przypadku nie ma jasno określonej daty, kiedy wolno to robić. W tradycji przyjęło się, że najwcześniejszą datą jest 6 grudnia, czyli mikołajki. To właśnie ten dzień jest symbolicznym datą, od której zaczyna się czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Są osoby, które uważają, że dekorowanie domu na święta można rozpocząć wraz z Adwentem. To w końcu cały grudzień jest miesiącem, gdy wszyscy skupiają się na nadchodzących Świętach. W Stanach Zjednoczonych datą graniczną jest Święto Dziękczynienia. To właśnie po nim większość Amerykanów zaczyna przystrajanie domów.

Kiedy dekorować dom na Boże Narodzenie? Ważna data wskazana przez naukowców

Okazuje się, że w kwestii świątecznych dekoracji swoje trzy grosze dorzucili również naukowcy. Według nich świąteczne ozdoby mogą bezpośrednio wpływać na nasz nastój i dobre samopoczucie. W świecie zdominowanym przez stres, zabieganie i samotność świąteczne światełka i ozdoby mogą okazać się dla kogoś zbawieniem. Steve McKeown, psychoanalityk jest zdania, że świąteczne ozdoby mogą nam kojarzyć się z dzieciństwem i wywołują one dobre wspomnienia. Jego zdaniem, jeżeli ktoś tego potrzebuje, to dom na święta można dekorować nawet w listopadzie.