Kiedy jesienią krzewy borówki gubią liście, przestań to robić. To ważny sygnał od rośliny, o którym wielu rolników zapomina. Pielęgnacja borówki amerykańskiej jesienią

Jesienna pielęgnacja borówki amerykańskiej jest kluczowa, ale jeden sygnał od rośliny wymaga natychmiastowej, specyficznej reakcji.

Kiedy borówki gubią liście, natychmiast przestań nawozić! Roślina wchodzi w spoczynek. Skup się na nawadnianiu, cięciu i zabezpieczeniu przed zimą.

Poznaj wszystkie sekrety jesiennej pielęgnacji, by Twoje borówki przetrwały mrozy i obficie plonowały w przyszłym roku!

Kiedy jesienią krzewy borówki gubią liście, przestań to robić. To ważny sygnał od rośliny

Pożegnaliśmy lato, a co z a tym idzie - wkrótce możemy spodziewać się spadku temperatur, a nawet przymrozków w nocy. I chyba każdy posiadacz ogrodu zdaje sobie sprawę z tego, że wiele roślin w nim uprawianych trzeba na ten okres odpowiednio przygotować. Dotyczy to także krzewów borówki amerykańskiej. Jesienna pielęgnacja borówki przebiega nieco inaczej niż w sezonie wiosenno-letnim i polega głownie na wzmocnieniu systemu korzeniowego, przycinaniu krzewów i zabezpieczeniu ich przed zimnem. Jest to ważne dla jej zdrowego wzrostu i obfitego plonowania w kolejnym sezonie. Jest jednak jeden zabieg, którego nie powinniśmy wykonywać, gdy krzewy borówki zaczynają gubić liście. Otóż jest to wyraźny sygnał, że roślina wchodzi w okres spoczynku i zupełnie zbędne jest jej nawożenie. Wówczas krzew przestaje pobierać z gleby składniki odżywcze i najlepiej jest dać mu odpocząć.

Jesienna pielęgnacja borówki amerykańskiej. Zabiegi, dzięki którym przetrwa zimę

Odpowiednie przygotowanie krzewów borówki na zimę pomoże im przetrwać mrozy i zapewni optymalne warunki do rozwoju wiosną. Borówki potrzebują dużo wody, zwłaszcza przed nadejściem mrozów. Gleba powinna być dobrze nawodniona na głębokość około 30-40 cm, aby korzenie miały zapas wilgoci na zimę. Jest to szczególnie ważne, jeśli jesień jest sucha. Jesienią wykonujemy jedynie cięcie sanitarne. Usuwamy wszystkie pędy chore, uszkodzone mechanicznie, suche oraz te, które są wyraźnie słabe i nie rokują na przyszły sezon. Borówki amerykańskie wymagają bardzo kwaśnej gleby (pH 3.5-4.5). Jesień to dobry moment, aby sprawdzić pH gleby wokół krzewów i w razie potrzeby je skorygować. Po opadnięciu liści i przed nadejściem silniejszych mrozów, należy nałożyć grubą warstwę ściółki wokół podstawy krzewów (10-15 cm). Idealnie nadają się: kora sosnowa, trociny iglaste, zrębki drzew iglastych, igliwie.

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