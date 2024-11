i Autor: Shutterstock

Przygotuj się na zakupy

Kiedy jest czarny piątek 2024? Oto rady, co warto kupić na wyprzedaży z okazji Black Friday

To doskonała okazja, by kopić świąteczne prezenty i nie wydać majątku, pod warunkiem, że dobrze się przygotujemy. Wielkie wyprzedaże ruszają w sklepach stacjonowanych i internetowych czarny piątek. Oto, kiedy wypada ten dzień w 2024 roku i co warto kupić.