Odpowiedzią na ogólnie zadane pytanie: kiedy najwcześniej ubrać choinkę, jest – kiedy tylko masz na to ochotę. Jednak jeśli zależy nam na utrzymaniu tradycji, sprawa nie jest już taka prosta.

Kiedy najwcześniej powinni ubrać się choinkę? Wszystko zależy od tego, czy liczy się kościół i tradycja. Oto ważne daty

W galeriach handlowych i na świątecznych jarmarkach świąteczne dekoracje, łącznie z przyozdobionymi choinkami pojawiają się wraz z końcem listopada. Wiele osób we własnym domu ubiera choinkę z początkiem grudnia. Najczęściej w okolicy mikołajek, czyli 6 grudnia. Ale według tradycji choinkę powinno się dekorować w wigilijny poranek, 24 grudnia. Wtedy, kiedy obecni są wszyscy domownicy. Jednak Wigilia, to dzień, w którym w kuchni jest dużo pracy, dlatego kościół podaje jeszcze jedną, wcześniejszą datę. 24 grudnia, to tradycyjna data ubierania choinki. Jednak wiele osób, szczególnie dzieci nie może doczekać się dekorowania drzewka znacznie wcześniej. Wigilia to także dzień, w którym trudno znaleźć czas na takie zajęcia dlatego kościół katolicki pozwala na przystrajanie świątecznego drzewka na tydzień przed Wigilią Bożego Narodzenia.

Czy ubieranie choinki to pogański zwyczaj? Historia bożonarodzeniowego drzewka

Tradycja ubierania choinki narodziła się w Alzacji w XV wieku, gdzie wstawiano drzewka i ubierano je ozdobami z papieru i jabłkami. Taki zwyczaj wywodzi się prawdopodobnie z pogańskiego oddawania hołdu drzewom. Uważano, że jodły i świerki chronią od zła. Kościół początkowo sprzeciwiał się tej tradycji, jednak z czasem uznano, że ozdoba nawiązuje do biblijnego rajskiego drzewa. Ponieważ 24 grudnia trudno było znaleźć w Niemczech lub Francji owocującą jabłoń, na jodłach lub sosnach zawieszano czerwone jabłka. Pierwsze wzmianki dotyczące ozdabiania choinek w Polsce dotyczą Gdańska. W 1698 roku gdańszczanie dekorowali je w domach. Choinki można było także kupić na świątecznym jarmarku. Jednak powszechny zwyczaj ubierania choinek na święta w Polsce przyjął się dopiero w XIX wieku. Wcześniej na święta Bożego Narodzenia ustawiano w domach snopek zboża w każdym rogu. Na stole i pod obrusem nie mogło zabraknąć siana na pamiątkę tego, że Pan Jezus urodził się w stajence. Ważnym elementem była również szopka.

