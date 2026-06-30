Koniec z pogonią za komfortem: oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool kieruje oczyszczone powietrze dokładnie tam, gdzie trzeba

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-06-30 15:50

Firma Dyson zaprezentowała urządzenie Dyson Find+Follow™ Purifier Cool – wentylator z funkcją oczyszczania powietrza, który w inteligentny sposób śledzi pozycję użytkownika, kierując strumień powietrza tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. Rozwiązanie to zapewnia maksymalny komfort termiczny. Oczyszczone powietrze podąża za osobą po całym pomieszczeniu, zapewniając orzeźwienie dokładnie w miejscu, w którym ktoś się znajduje lub porusza. Funkcja inteligentnej regulacji obrotów wyłącza wentylator automatycznie po opuszczeniu pomieszczenia, co minimalizuje zużycie energii.

Oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool w salonie, kierujący strumienie oczyszczonego powietrza do kobiety czytającej na sofie i dziecka bawiącego się na dywanie. Pies leżący na drugiej sofie również objęty jest działaniem urządzenia. Więcej o nowościach Dyson przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Dyson/ Materiały prasowe

„Zaprojektowaliśmy oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool, aby odpowiadał rzeczywistym zachowaniom ludzi. Nie ma potrzeby ręcznej regulacji wentylatora, aby zapewnić sobie komfort. Dzięki technologii Find+Follow™ urządzenie automatycznie obraca się i kieruje strumień powietrza w stronę użytkownika – nawet gdy przemieszcza się on po pomieszczeniu. Pozwala to cieszyć się stałym komfortem bez konieczności ciągłegoprzemieszczania urządzenia." – mówi Omer Ali, starszy inżynier w firmie Dyson

Sztuczna inteligencja zapewnia ochronę prywatności

Urządzenie Dyson Find+Follow™ Purifier Cool zostało zaprojektowane od samego początku z myślą o ochronie prywatności i bezpieczeństwie. Inteligentny system wykrywania wykorzystuje technologię AI do śledzenia ruchu za pomocą 17 punktów detekcji użytkownika, rozpoznając sposób, w jaki się poruszasz. Tożsamość osoby nigdy nie jest jednak rozpoznawana ani zapisywana.

Cały proces przetwarzania odbywa się w bezpieczny sposób wewnątrz urządzenia. Obrazy są analizowane w czasie rzeczywistym i natychmiast usuwane – nigdy nie są zapisywane ani przesyłane. Dzięki wbudowanym zabezpieczeniom cyberbezpieczeństwa system Dyson Find+Follow™ zapewnia w sposób inteligentny komfort bez kompromisów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

Komfort na wyższym poziomie

Niezależnie od tego, czy ktoś ćwiczy w domowej siłowni, przygotowuje obiad, czy po prostu odpoczywa w domu, oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool dostosowuje się do ruchów i pozycji użytkownika. Dzięki zastosowaniu technologii projekcji strumienia powietrza Find+Follow™, nie ma potrzeby ręcznej regulacji. Oczyszczacz wykrywa nawet obecność kilku osób w pomieszczeniu i dostosowuje się odpowiednio do nich. System projekcji strumienia powietrza Dyson Find+Follow™ automatycznie reguluje inteligentną oscylację, gdy w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna osoba, precyzyjnie rozprowadzając oczyszczone powietrze między nimi – skutecznie i równomiernie. Oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie energii, ponieważ strumień powietrza jest kierowany wyłącznie tam, gdzie przebywają ludzie i nie jest marnowany przez wyrzut w pustą przestrzeń.

Inżynieria ds. wielofunkcyjnego komfortu

Oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool zapewnia wszechstronny komfort i czystsze powietrze w domu. Zaawansowana technologia tego urządzenia dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chcemy się ochłodzić po treningu, pozbyć się zapachów kuchennych, czy po prostu zadbać o świeższe powietrze w pomieszczeniu.

  •  Najważniejsze cechy urządzenia:
  • Oczyszczacz wyposażony jest w zaawansowany system inteligentnego wykrywania oparty na sztucznej inteligencji.
  •  Zapewnia uczucie ochłody.
  •  Zaawansowana filtracja z wykorzystaniem technologii K-Carbon + HEPA: wychwytuje o 50% więcej NO₂ wraz z zapachami, lotnymi związkami organicznymi (LZO) oraz 99,95% ultradrobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,1 mikrona.
  • Urządzenie jest w pełni szczelne zgodnie z normą HEPA H13: dzięki temu wszystko, co znajdzie się w środku, nie wydostaje się na zewnątrz.
  •  System automatycznego wykrywania: stale monitoruje stężenie cząstek PM2,5, PM10, lotnych związków organicznych (VOC), dwutlenku azotu (NO₂) oraz formaldehydu.
  •  Tryb nocny: przyciemnienie wyświetlacza oraz wyciszenie pracy urządzenia o 50% zapewniają spokojny sen.
  •  Połączenie sieciowe: możliwość obsługi oczyszczacza poprzez aplikację MyDyson™️.
Dyson
Autor: Dyson/ Materiały prasowe
Dyson
Autor: Dyson/ Materiały prasowe
Dyson
Autor: Dyson/ Materiały prasowe
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