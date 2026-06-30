Koniec z pogonią za komfortem: oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool kieruje oczyszczone powietrze dokładnie tam, gdzie trzeba

„Zaprojektowaliśmy oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool, aby odpowiadał rzeczywistym zachowaniom ludzi. Nie ma potrzeby ręcznej regulacji wentylatora, aby zapewnić sobie komfort. Dzięki technologii Find+Follow™ urządzenie automatycznie obraca się i kieruje strumień powietrza w stronę użytkownika – nawet gdy przemieszcza się on po pomieszczeniu. Pozwala to cieszyć się stałym komfortem bez konieczności ciągłegoprzemieszczania urządzenia." – mówi Omer Ali, starszy inżynier w firmie Dyson

Sztuczna inteligencja zapewnia ochronę prywatności

Urządzenie Dyson Find+Follow™ Purifier Cool zostało zaprojektowane od samego początku z myślą o ochronie prywatności i bezpieczeństwie. Inteligentny system wykrywania wykorzystuje technologię AI do śledzenia ruchu za pomocą 17 punktów detekcji użytkownika, rozpoznając sposób, w jaki się poruszasz. Tożsamość osoby nigdy nie jest jednak rozpoznawana ani zapisywana.

Cały proces przetwarzania odbywa się w bezpieczny sposób wewnątrz urządzenia. Obrazy są analizowane w czasie rzeczywistym i natychmiast usuwane – nigdy nie są zapisywane ani przesyłane. Dzięki wbudowanym zabezpieczeniom cyberbezpieczeństwa system Dyson Find+Follow™ zapewnia w sposób inteligentny komfort bez kompromisów w zakresie prywatności i bezpieczeństwa.

Komfort na wyższym poziomie

Niezależnie od tego, czy ktoś ćwiczy w domowej siłowni, przygotowuje obiad, czy po prostu odpoczywa w domu, oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool dostosowuje się do ruchów i pozycji użytkownika. Dzięki zastosowaniu technologii projekcji strumienia powietrza Find+Follow™, nie ma potrzeby ręcznej regulacji. Oczyszczacz wykrywa nawet obecność kilku osób w pomieszczeniu i dostosowuje się odpowiednio do nich. System projekcji strumienia powietrza Dyson Find+Follow™ automatycznie reguluje inteligentną oscylację, gdy w pomieszczeniu znajduje się więcej niż jedna osoba, precyzyjnie rozprowadzając oczyszczone powietrze między nimi – skutecznie i równomiernie. Oznacza to bardziej efektywne wykorzystanie energii, ponieważ strumień powietrza jest kierowany wyłącznie tam, gdzie przebywają ludzie i nie jest marnowany przez wyrzut w pustą przestrzeń.

Inżynieria ds. wielofunkcyjnego komfortu

Oczyszczacz powietrza Dyson Find+Follow™ Purifier Cool zapewnia wszechstronny komfort i czystsze powietrze w domu. Zaawansowana technologia tego urządzenia dostosowuje się do indywidualnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chcemy się ochłodzić po treningu, pozbyć się zapachów kuchennych, czy po prostu zadbać o świeższe powietrze w pomieszczeniu.

Najważniejsze cechy urządzenia:

Oczyszczacz wyposażony jest w zaawansowany system inteligentnego wykrywania oparty na sztucznej inteligencji.

Zapewnia uczucie ochłody.

Zaawansowana filtracja z wykorzystaniem technologii K-Carbon + HEPA: wychwytuje o 50% więcej NO₂ wraz z zapachami, lotnymi związkami organicznymi (LZO) oraz 99,95% ultradrobnych cząstek o wielkości zaledwie 0,1 mikrona.

Urządzenie jest w pełni szczelne zgodnie z normą HEPA H13: dzięki temu wszystko, co znajdzie się w środku, nie wydostaje się na zewnątrz.

System automatycznego wykrywania: stale monitoruje stężenie cząstek PM2,5, PM10, lotnych związków organicznych (VOC), dwutlenku azotu (NO₂) oraz formaldehydu.

Tryb nocny: przyciemnienie wyświetlacza oraz wyciszenie pracy urządzenia o 50% zapewniają spokojny sen.

Połączenie sieciowe: możliwość obsługi oczyszczacza poprzez aplikację MyDyson™️.

Autor: Dyson/ Materiały prasowe

Autor: Dyson/ Materiały prasowe