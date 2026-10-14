Koniecznie przed końcem października zrób to z rododendronem na działce. Jest to konieczne, jeżeli chcesz za rok ujrzeć kwiaty, zamiast suchych badyli. Jesienna pielęgnacja różaneczników

Chcesz, by rododendrony obsypały się kwiatami już wiosną? Październik to kluczowy czas na ich przygotowanie do zimy. Koniecznie usuń przekwitłe kwiatostany, obficie podlewaj krzewy i zastosuj grube ściółkowanie, chroniąc płytkie korzenie przed mrozem. Odkryj, jakich błędów unikać przy jesiennym nawożeniu i co zastosować, by wiosną cieszyć się wcześniejszym i bujniejszym kwitnieniem!



Zrób to z rododendronem w październiku, a wiosną szybciej zacznie kwitnąć

Obok hortensji to właśnie rododendrony są najpopularniejszymi krzewami w polskich ogrodach. Niektóre odmiany zakwitają już w kwietniu, co czyni je jedynymi z pierwszych krzewów, które wiosną obsypują kwiatami w ogrodzie. Rododendrony to grupa krzewów, w której znajdują się zarówno różaneczniki, jak i azalie. Obie te odmiany wymagają jesiennej pielęgnacji, która je wzmocni i wspomoże działanie ochronne przed zimą.

Październik to najlepszy miesiąc, aby rozpocząć przygotowana rododendronów do zimy. W pierwszej kolejności należy usunąć przekwitłe kwiatostany. Stare i pogniłe kwiaty mogą stanowić zagrożenie dla całego krzewu w postaci zarodników grzybów, z których mogą rozwinąć się niebezpieczne choroby. Usuwając stare kwiatostany należy uważać, by nie uszkodzić młodych pąków, z których rozwiną się kwiaty w kolejnym sezonie. Kolejnym etapem przygotowań rododendronów do zimy jet nawodnienie. Krzewy te posiadają płytki system korzeniowy i nawet jesienią potrzebują regularnej podaży wody. Krzew te narażone są na suszę fizjologiczna, dlatego trzeba zadbać, aby mogły przez cały rok swobodnie pobierać wodę z gleby. Eksperci wskazują, że krzewy należy obficie podlewać przez cały październik oraz listopad, aż do pierwszych mrozów.

Bardzo ważnym elementem przygotowań rododendronów do zimy jest grube ściółkowanie. Płytki system korzeniowy wymaga odpowiedniego ocieplenia na zimę, aby mrozy nie zniszczyły korzeni. Wokół każdego krzewu rozsyp 10 centymetrową warstwę świeżej ściółki. W tym celu dobrze sprawdzi się kwaśny torf lub nieodkwaszona kora sosnowa. Ściółkę pozostaw na całą zimę. Podniesie ona temperaturę wokół korzeni i będzie je chronić przez atakiem mrozu oraz wiatrami. Dodatkowo zachowa większą wilgotność w glebie i będzie przeciwdziałać utracie wody. Ściółkowanie ogranicza także rozwój chwastów i pozostawia czystą glebę wokół krzewów.

W listopadzie, gdy temperatury mocną spadną zacznij owijanie krzewów agrowłókniną. Wybierz białą agrowłókninę, która odbija światło i zapobiega przegrzewaniu się rośliny w słoneczne zimowe dni. Nie owijaj krzewów zbyt ciasno, aby zapewnić cyrkulację powietrza i uniknąć rozwoju chorób grzybowych. Upewnij się, że agrowłóknina jest dobrze przymocowana u podstawy, aby wiatr jej nie zerwał i nie odsłonił wrażliwych pędów.

Czym nawozić rododendrony zimą?

Jedną z najczęściej polecanych odżywek do rododendronów są fusy z kawy. Świetnie zakwaszają glebę, co jest przydatne w pielęgnacji rododendronów. Warto jednak pamiętać, że fusy z kawy zawierają azot, który nie jest wskazany do jesiennego nawożenia. O tej porze roku o wiele lepiej jest dokarmiać krzewy kwaśnym torfem lub igliwiem. Rozkładając się dostarczają one cennych witamin i zakwaszają podłoże, bez podaży azotu. Rododendrony, podobnie jak azalie i wiele innych roślin wrzosowatych, są kwasolubne. Oznacza to, że najlepiej rosną w glebie o niskim pH (od 4,5 do 5,5). W takich warunkach ich system korzeniowy jest w stanie efektywnie przyswajać niezbędne składniki odżywcze, takie jak żelazo i magnez. W glebie zasadowej składniki te stają się niedostępne, co prowadzi do chlorozy (żółknięcia liści) i osłabienia rośliny.

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