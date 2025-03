Koreanki tak czyszczą kabinę prysznicową. Mieszają z wodą, a osad i kamień rozpuszczają się w mgnieniu oka. Czyszczenie kabiny prysznicowej

Koreański sposób czyszczenia kabiny prysznicowej. Wymieszaj z wodą i przetrzyj

Elementy łazienkowe, które mają częsty kontakt z wodą także wymagają regularnego czyszczenia. W Polsce w wielu gospodarstwach domowych jest twarda woda. Termin ten oznacza, że zawartość naturalnych minerałów, głownie wapnia oraz magnezu, w wodzie wynosi więcej niż 60 miligramów na litr płynu. Według szacunków w Polsce woda twarda występuje na 8 proc. obszaru naszego kraju, średnio twarda na 67 proc. Największym problemem twardej wody w kranie jest osadzanie się kamienia na różnego rodzaju powierzchniach. Nieczyszczony kamień twardnieje, a jego usunięcie staje się coraz trudniejsze.

Regularne czyszczenie kabiny prysznicowej to nie tylko kwestia estetyczna, ale też unikanie poważniejszej awarii. Duża ilość kamienia może doprowadzić do zniszczenia niektórych elementów armatury łazienkowej. Jeżeli czyszczenie kabiny prysznicowej spędza Ci sen z powiek to musisz poznać domowe sposoby. Często są one o wiele bardziej skutecznie niż kupne środki do czyszczenia. W walce z kamienień oraz osadami z mydła może pomóc biały ocet lub soda oczyszczona. Okazuje się, że Koreanki mają na tego rodzaju zabrudzenia jeszcze lepszy sposób. Stosują nadwęglan sodu. To środek bardzo podobny do sody oczyszczonej, ale działający nieco skuteczniej. Soda oczyszczona bowiem nie zawsze poradzi sobie z dużymi zabrudzeniami w łazience oraz kuchni.

Nadwęglan sodu nazywany często jest ekologicznym wybielaczem i ceniony jest z uwagi na szerokie działanie. W kontakcie z wodą ekologicznym wybielaczem zamienia się w nadtlenek wodoru. Często stosowany jest to wybielania i odkażania powierzchni. Świetnie usuwa kamień, pleśń oraz rozpuszcza trudne do usunięcia zabrudzenia. Co ważne, jest on bezpieczny dla środowiska i nie pozostawia toksycznych resztek.

Jak wyczyścić kabinę prysznicową nadwęglanem sodu?

Nadwęglan sodu stosuje się bardzo podobnie jak sodę oczyszczoną. Najlepiej jest go mieszać z wodą w równych proporcjach. Dzięki temu powstaje gęsta pasta, którą aplikuje się na czyszczone powierzchnie. W przypadku czyszczenia kabiny prysznicowej wystarczy nałożyć pastę na zabrudzenia i odczekać kilka minut. Po tym czasie należy dokładnie przetrzeć kabinę prysznicową i wszystko zmyć wodą. Kabina prysznicowa będzie idealnie czysta - bez kamienia oraz osadów.

