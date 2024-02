Krokusy w Tatrach 2024. Kwiaty już wystawiają pąki do słońca. Kiedy najlepiej pojechać w góry, by oglądać fioletowe dywany? Znajdziesz je nie tylko w Dolinie Chochołowskiej

Zgnieć w kulkę i połóż pod wycieraczką. W ten sposób wniesiesz bogactwo i szczęście do swojego domu. To powinno znaleźć się w każdym polskim domu

Czy jest Ci pisane bogactwo? To zależy od koloru Twojej aury. Ludzie z aurą w takim kolorze mają bogactwo zapisane we krwi. Sprawdż, jaki kolor ma Twoja aura

Zawsze robię to z kupionymi goździkami, zanim włożę je do wazonu. Sąsiadka przecierała oczy ze zdumienia, bo kwiaty szybko się rozwinęły. Jak dbać o cięte goździki

Kiedy na polanie Chochołowskiej pojawiają się krokusy, tłumy turystów zmierzają do doliny, by uchwycić piękne fioletowe dywany z kwiatów. W 2024 roku, ze względu na wysokie temperatury, wysyp kwiatów może być znacznie szybciej niż zazwyczaj. Pierwsze, pojedyncze krokusy zakwitły w ostatnim tygodniu lutego. W mediach społecznościowych Tatrzańskiego Parku Narodowego pojawiło się zdjęcie fioletowych płatków na tle górskich szczytów. Swoje zdjęcia tegorocznych krokusów pokazują w komentarzach także internauci. Pierwsze kwiaty można znaleźć już m.in. na Miętusiej Polanie czy Polanie Kalatówki. A kiedy będzie można oglądać fioletowe dywany z kwiatów?

Krokusy w Tatrach 2024. Kiedy najlepiej pojechać w góry, by oglądać fioletowe dywany? Znajdziesz je nie tylko w Dolinie Chochołowskiej

Krokusy na polanach Doliny Chochołowskiej to oznaka kończącej się zimy. Każdego toku tłumy turystów przyjeżdżają do Zakopanego, by podziwiać fioletowe dywany stworzone przez naturę. Kiedy tylko pojawi się kilka cieplejszych dni, fora internetowe są pełne zapytań: „Czy krokusy są już w Tatrach?", „Gdzie oglądać krokusy w Tatrach” lub „Kiedy najlepiej jechać na krokusy do Zakopanego”. Zazwyczaj momentem kulminacyjnym kwitnienia kwiatów była majówka, jednak wszystko wskazuje na to, że w tym roku kwiaty zakwitną zdecydowanie wcześniej. Organizatorzy górskich wypraw proponują terminy wycieczek z krokusami w programie już na początku kwietnia. Najpopularniejszym miejscem do oglądania krokusów w Tatrach jest Polana Chochołowska, dlatego w weekendy można spodziewać się tam tłumów. Warto więc wybrać inne, mniej popularne, ale także piękne miejsca ozdobione przez krokusowe fioletowe dywany. Bezpieczniej i bardziej komfortowo będzie np. w Dolinie Kościeliskiej, na Kalatówkach, na polanie Kopieniec, przy Drodze pod Reglami, w Zakopanem na Toporowej Cyrhli, w Kościelisku, Witowie i Dzianiszu.

Krokusy w Tatrach 2024. Tego robić nie wolno

Kiedy w Tartach zakwitną krokusy, w góry przyjeżdżają tłumy turystów, którzy często nieświadome zadeptują, a nawet rozjeżdżają kwiaty. Dlatego TPN kilka lat temu ruszył z akcją „Ani kroku(s) dalej!". Specjalny kodeks podpowiada, w jaki sposób podziwiać krokusy, by ich nie niszczyć.Oto zasady oglądania krokusów w Tatrach1. Krokusy podziwiaj i fotografuj ze szlaku turystycznego.2. Nie wchodź na polany, aby nie zadeptać krokusów.3. Nie siadaj (!) i nie kładź się (!) w krokusach podczas fotografowania lub pozowania do zdjęć.4. Nie zrywaj krokusów, pamiątką niech będą zdjęcia.5. Nie parkuj na krokusach.6. Swoje śmieci zabieraj ze sobą.7. Korzystaj z toalet w schronisku lub toalet przenośnych przy szlaku.8. Bądź stróżem krokusów. Jeśli widzisz niewłaściwe zachowania, reaguj!

ZOBACZ TEŻ: Gdzie na narty wiosną? Marzec i kwiecień w Dolinie Stubai z gwarancją śniegu i mnóstwem atrakcji

QUIZ: Pełen wyzwań test o kwiatach z PRL-u. Jeśli pamiętasz anginkę, to masz już jeden punkt Pytanie 1 z 10 Zacznijmy od czegoś łatwego. Popularna anginka to kwiat, którym babcie leczyły ból ucha. Jaka jest jego prawdziwa nazwa? Pelargonia pachnąca Anginowiec Begonium Dalej