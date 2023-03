Krokusy Zakopane 2023. Kiedy i gdzie oglądać fioletowe dywany z krokusów w Zakopanem?

Krokusy na polanach Doliny Chochołowskiej to oznaka kończącej się zimy i rozpoczynającej wiosny. Każdego toku tłumy turystów przyjeżdżają do Zakopanego, by podziwiać fioletowe dywany stworzone przez naturę. Kiedy tylko pojawi się kilka cieplejszych dni fora internetowe są pełne zapytań: „Czy krokusy są już w Tatrach?", „Gdzie oglądać krokusy w Tatrach” lub „Kiedy najlepiej jechać na krokusy do Zakopanego”. Podczas kulminacyjnego weekendu rozkwitu krokusów w ubiegłym roku Polanę Chochołowską odwiedziło ok. 60 tysięcy osób. Wszystko wskazuje na to, że w tym roku może być podobnie.

Krokusy Zakopane 2023. Pierwszy krokus w Tatrach

Każdego roku w Tatrach zakwitają miliony krokusów tworząc przy tym malowniczy krajobraz wiosennych gór. W ubiegłym roku fioletowe dywany pojawiły się bardzo późno. Choć pojedyncze kwiaty kwitły już marcu, to kulminacyjnym weekendem była majówka. W tym roku może być podobnie. Jednak fani fioletowych dywanów w tatrach już nie mogą się doczekać spektakularnych widoków. Na razie udało się uchwycić na zdjęciu pierwszego krokusa. Fotografia pojawiła się na facebookowym profilu „Tatrzańskiego Ogrodu. „W tym roku trochę spóźniony, ale jest... Zakopane Olcza Walkosze 1.03.2023" - czytamy pod zdjęciem.

Krokusy w Zakopanem 2023. Kwiaty rosną nie tylko w Dolinie Chochołowskiej. Gdzie oglądać krokusy w Tatrach?

Najpopularniejszym miejscem do oglądania krokusów w Tatrach jest Polana Chochołowska w związku z tym w weekend można spodziewać się tam tłumów. Warto więc wybrać inne, mniej popularne ale także piękne miejsca ozdobione przez krokusowe fioletowe dywany. Bezpieczniej i bardziej komfortowo będzie np. w Dolinie Kościeliskiej, na Kalatówkach, na polanie Kopieniec, przy Drodze pod Reglami, w Zakopanem na Toporowej Cyrhli, w Kościelisku, Witowie i Dzianiszu. Czego nie wolno robić podczas oglądania krokusów w Tatrach i na co musimy uważać?

Krokusy w Tatrach 2023 „Ani kroku(s) dalej!"

Kiedy w Tartach zakwitną krokusy, w góry przyjeżdżają tłumy turystów, którzy często nieświadome zadeptują, a nawet rozjeżdżają kwiaty. Dlatego TPN kilka lat temu ruszył z akcją „Ani kroku(s) dalej!". Specjalny kodeks podpowiada w jaki sposób podziwiać krokusy, by ich nie niszczyć.

Oto zasady oglądania krokusów w Tatrach

1. Krokusy podziwiaj i fotografuj ze szlaku turystycznego.

2. Nie wchodź na polany, aby nie zadeptać krokusów.

3. Nie siadaj (!) i nie kładź się (!) w krokusach podczas fotografowania lub pozowania do zdjęć.

4. Nie zrywaj krokusów, pamiątką niech będą zdjęcia.

5. Nie parkuj na krokusach.

6. Swoje śmieci zabieraj ze sobą.

7. Korzystaj z toalet w schronisku lub toalet przenośnych przy szlaku.

8. Bądź stróżem krokusów. Jeśli widzisz niewłaściwe zachowania, reaguj!

