"The Multiverse Awaits – Coca-Cola and Marvel”

Podczas, gdy fani odliczają dni do premiery 4. sezonu „Sukcesji” na HBO Max, ci, którzy jeszcze nie znają serialu, będą mogli obejrzeć pierwszy sezon w ogólnopolskiej telewizji. Produkcja HBO to niekwestionowany hit ostatnich lat. Wielokrotnie nagradzany serial, w którym trudno polubić chociaż jednego bohatera, wciąga z odcinka na odcinek coraz bardziej. W marcu przekonają się o tym nie tylko subskrybenci HBO Max ale także widzowie TVN.

Sukcesja w TVN. Kiedy i o której godzinie oglądać?

„Sukcesja” dwukrotnie została nagrodzona Złotym Globem w kategorii najlepszy serial dramatyczny. Zdobyła też 13 nagród telewizyjnych Emmy. Wszystkie sezony “Sukcesji” są dostępne w HBO Max. 27 marca na platformie będzie można zobaczyć premierowy odcinek czwartego sezonu. Na początku marca będzie można obejrzeć pierwszy odcinek, pierwszego sezonu w TVN. „Bycie częścią jednej z największych firm medialnych na świecie, jaką jest Warner Bros. Discovery, stwarza nam niezwykłą okazję do współpracy między różnymi kanałami i platformami streamingowymi, a jednocześnie promocji naszych najlepszych programów. Mam nadzieję, że wielu widzów, którzy dotąd nie mieli okazji poznać tego świetnego i wielokrotnie nagradzanego serialu będzie go mogło obejrzeć w otwartym kanale, a przy okazji sięgnie po nowy sezon w HBO Max. Jeśli ktoś dotąd nie poznał tego serialu to polecam, naprawdę warto” - powiedział Bogdan Czaja, Group Vice President – Programming & Operations, TVN Warner Bros. Discovery. Premiera „Sukcesji” w TVN we wtorek, 7 marca o godzinie 23:25

Sukcesja. Fabuła i obsada serialu HBO

„Sukcesja” opowiada historię rodziny Royów, właścicieli jednej z najpotężniejszych korporacji mediowych na całym świecie Waystar Royco. Kiedy głowa rodziny Logan Roy (Brian Cox) postanawia pójść na emeryturę, jego czwórka dzieci rozpoczyna długą i pełną zwrotów akcji batalię o władzę. Mocną stroną serialu są niesamowicie zbudowane postaci oraz świetne dialogi. W gronie obsady „Sukcesji”są: Brian Cox jako Logan Roy, Jeremy Strong w roli Kendalla Roya, Kieran Culkin (Roman Roy), Sarah Snook jako Siobhan “Shiev” Roy, a także Nicholas Braun (Greg), Matthew Macfadyen jako Tom oraz Hiam Abbass jako Marcia Roy i Alan Ruck w roli Connora Roya.

ZOBACZ TEŻ: Najlepsze cytaty z Wednesday Addams. Sprawdź, w oczekiwaniu na 2. sezon serialu

Sonda Lubisz filmy i seriale oparte na rodzinnych intrygach? Tak, zawsze jest ciekawie Nie, nie lubię, gdy rodzina jest skłócona, nawet w serialu