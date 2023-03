Malujesz pokój na ten kolor? Projektant stanowczo odradza. Odpuść, jeśli chcesz, aby dom wyglądał luksusowo

Boski trik na przypaloną patelnię od spodu. Dodaj ten jeden składnik do czyszczenia, a patelnia przestanie straszyć brudem

Kolor ścian to jeden z najważniejszych elementów wystroju wnętrza. Podczas wybierania farby, którą pokryjemy ściany w naszych pokojach kierujemy się najczęściej panującą modą, ale również swoimi upodobaniami. Jedni z nas najlepiej czują się pośród żywych barw, inni wolą te stonowane, nierzucające się w oczy. Niewątpliwie w ostatnich latach serca wielu osób remontujących swoje mieszkania skradły szarości. To w dużej mierze szare ściany królują w polskich domach. Jednak jak się okazuje ten kolor niekoniecznie jest polecany przez projektantów wnętrz. Projektant, który prowadzi konto na TikToku jako "kreissdesign" o tematyce wnętrzarskiej w jednym ze swoich filmików skomentował modę na szarości w aranżacji pomieszczeń. Dlaczego? Zdaniem eksperta takie wnętrze nie wygląda luksusowo i jest ponure. Jaki kolor ścian zatem jest modny, elegancki i ponadczasowy?

Kolor ścian w mieszkaniu. Jakie wybrać?

Wnętrza w stylu boho, nawiązujące do natury to hit ostatnich miesięcy w aranżacji. Jeśli jesteś na etapie wykańczania mieszkania i zastanawiasz się, na jaki kolor najlepiej pomalować ściany, aby wnętrza wyglądały luksusowo bez względu na zmieniającą się modę, to projektant radzi, aby postawić na beż. Zdaniem TikTokera odcienie beżu są ponadczasowe i doskonale komponują się z mocniejszymi akcentami. Ekspert radzi, aby stonowane beże połączyć z dodatkami w odważnych kolorach, na przykład limonkowym.

