Masz taką temperautę w domu zimą? Prosisz się o problemy. Jak ustawić grzejniki, gdy na zewnątrz srogi mróz?

Eksperci wskazują optymalne temperatury w domu zimą, aby zapewnić komfort i zdrowie.

Zbyt wysoka temperatura sprzyja rozwojowi bakterii i pogarsza jakość powietrza, prowadząc do problemów zdrowotnych.

Poznaj idealne temperatury dla różnych pomieszczeń i dowiedz się, jak dbać o odpowiednią wilgotność powietrza.

Jak ciepło powinno być w domu? Taką temperaturę rekomendują specjaliści

Każdy człowiek nieco inaczej reaguje na zimno. Jedni lubią, gdy w mieszkaniu jest nieco chłodniej, inni zaś lubią przyjemne ciepełko. Okazuje się jednak, że eksperci jasno wskazują, jaka temperatura powinna panować w mieszkaniu zimą. Za mocno rozkręcone grzejniki mogą nie wpływać dobrze ani na nasze zdrowie, ani na nasze samopoczucie.

Rozkręcając kaloryfery na maksymalne wartości możemy sprawić, że temperatura w pomieszczeniu wzrośnie nawet do 24 stopni Celsjusza. To zdaniem naukowców zdecydowanie za dużo. Uznaje się, że średnie temperatura w domu powinna wynosić od 18 do 22 stopni Celsjusza:

w salonie - 20-22 stopnie Celsjusza,

w sypialni - 18 stopni Celsjusza,

w łazience - 22 stopnie Celsjusza.

Zbyt wysokie temperatury w mieszkaniu wpływają na nasze zdrowie. Prowadzą do rozwoju bakterii, a także mogą sprzyjać częstszemu chorowaniu. Dodatkowo, ciepło wpływa na jakość powietrze często prowadzać do jego przesuszenia. Zbyt suche powietrze podrażnia błony śluzowe, zwiększa natężenie alergii, a także powoduje problemy skórne. Także wiele kwiatów doniczkowych źle znosi takie warunki. Popularne gatunki roślin doniczkowych, takie jak storczyki, grudniki czy skrzydłokwiat do prawidłowego rozwoju potrzebują wilgoci i zimą warto je dodatkowo zraszać.

Jak dbać o powietrze w domu zimą?

Przede wszystkim nie zapominaj o regularnym wietrzeniu pomieszczeń. Tylko prawidłowa cyrkulacja powietrza zapewni dobre warunku do oddychania. Wietrzenie zimą jest szczególnie istotne w przypadku łazienki. To właśnie tam najczęściej zbiera się wilgoć, która nie ma, gdzie odparować. Nadmiar wody może prowadzić do rozwoju pleśni oraz namnażania się grzybów. Jeżeli zmagasz się z przesuszonym powietrzem w domu to zainwestuj w nawilżacz albo rozkładaj mokre ręczniki na nagrzanych grzejnikach. Parująca woda będzie nawilżać powietrze. Ten trik świetnie sprawdzi się w sypialnia. Większa wilgotność powietrza sprzyja dobremu snowi. Uważaj jednak, aby powietrze nie było zbyt wilgotne. Za duża wilgoć również nie jest wskazana.