Metoda jaskiniowa ma upały. Zamiast klimatyzacji na upały wystarczy to, co masz w domu. Schładza powietrze nawet o kilka stopni

Polska zmaga się z rekordową falą upałów, a termometry mogą wskazać nawet 39°C, grożąc pobiciem historycznego rekordu.

Odkryj "metodę jaskiniową" – prosty, lecz niezwykle skuteczny sposób na drastyczne obniżenie temperatury w mieszkaniu bez klimatyzacji.

Nie przegap kluczowych wskazówek, jak efektywnie zastosować tę technikę i jakich błędów unikać, by Twój dom pozostał chłodną oazą.

Rekordowa fala upałów w Polsce. Metoda jaskiniowa uratuje Twoje mieszkanie przed nagrzewaniem się

Zmiany klimaty sprawiły, że w Polsce coraz częściej występują tropikalne upały. Choć ubiegłoroczne lata odbiegało od normy i było dość chłodne, to w tym roku najprawdopodobniej czekają na przeplatające się fale upałów z niewielkimi ochłodzeniami. Koniec czerwca 2026 przyniósł nam tropikalną pogodę. Szczyt ciepła prognozowany jest na nadchodzący weekend, 27-28 czerwca. Synoptycy wskazują, że na terenie większości kraju termometry wskażą około 39 st. Celsjusza, a lokalnie może paść nawet rekord ciepła, który obecnie wynosi 40,2 st. Celsjusza i został odnotowany 29 lipca 1921 roku w Prószkowie koło Opola.

Upały stanowią zagrożenie nie tylko dla osób, które przebywają na zewnątrz. Budynki bardzo szybko się nagrzewają, a klimatyzacja nie jest jeszcze w naszym kraju standardem. W takich sytuacjach należy radzić sobie inaczej. Ludzkość od tysięcy lat zmaga się z wysokimi temperaturami i przed lata wypracowano wiele sposobów, z których my możemy teraz korzystać. Eksperci wskazują, że podstawą schładzania mieszkania jest metoda jaskiniowa. Choć brzmi to przerażająco, to jest to bardzo prosty i skuteczny sposób na obniżenie temperatury w pomieszczeniach. Metoda jaskiniowa jaskiniowa polega na całkowitym blokowaniu promieni słonecznych. Dom na być maksymalnie schłodzony, a dostęp do ciepła ograniczony. Polega to na maksymalnym zasłanianiu okien i drzwi grubymi, ciemnymi materiałami. W metodzie jaskiniowej nie chodzi i zwykłe zasłonięcie zasłon. Zaleca się powieszenie na karniach cięższych tkanin, takich jak koce czy ręczniki. Aby efekt schłodzenia był jeszcze bardziej zauważalny możesz dokładnie zwilżyć ręczniki i rozłożyć je na parapetach. Choć brzmi to banalnie to takie maksymalnie ograniczenie dostępu do promieni słonecznych faktycznie skutecznie blokuje nagrzewanie się pomieszczenia.

Ważne: W czasie upałów ograniczyć korzystanie z urządzeń elektronicznych. Bardzo szybko się one nagrzewają i w skrajnych przypadkach mogą także podwyższać temperaturę nawet o 3 st. Celsjusza.

Jak obniżyć temperaturę w mieszkaniu?

Prawdziwi eksperci od upałów wiedzą, że liczą się detale. Zwróć uwagę na punkty pulsacyjne na ciele – nadgarstki, skronie, szyja – i regularnie chłodź je zimną wodą lub mokrymi kompresami. To szybki sposób na obniżenie odczuwalnej temperatury ciała. Jeśli planujesz remont, pomyśl o jasnych kolorach ścian i dachu, które odbijają światło słoneczne, zamiast je absorbować, co znacznie zmniejszy nagrzewanie się budynku. Podczas upałów łatwo o błędy, które mogą pogorszyć sytuację. Najczęstszym jest otwieranie okien na oścież w ciągu dnia, w nadziei na "przewiew", co w rzeczywistości wpuszcza do środka gorące powietrze. Innym błędem jest kierowanie wentylatora bezpośrednio na siebie przez długi czas, co może prowadzić do wysuszenia śluzówek i podrażnień. Zamiast tego, ustaw go tak, by cyrkulował powietrze w pomieszczeniu, a nie tylko chłodził skórę.

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