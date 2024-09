Mieszam z 5 l wody i spryskuję brudną elewację. Mech i zacieki znikają, a dom wygląda jak świeżo malowany. Domowy sposób na czyszczenie elewacji

Czyszczenie elewacji domowym sposobem

Utrzymanie elewacji w czystości to nie lada wyzwanie. Z racji, ze to zewnętrzna część domu, każdego dnia jest narażana na przeróżne warunki atmosferyczne, a co za tym idzie - zabrudzenia. Nic dziwnego, że z czasem pojawiają się na niej zacieki z kurzu i wody, a od dołu zaczyna porastać mchem. Oczywiście najpopularniejszym sposobem na czyszczenie elewacji jest zastosowanie myjki ciśnieniowej, która poradzi sobie z porostami i zaciekami na naszym domu. Można również skorzystać z usług profesjonalnej firmy od mycia elewacji. Dla nas będzie to najprostsza metoda na utrzymanie fasady domu w czystości, ale zarazem najdroższa. Jak zatem wyczyścić elewację domu samodzielnie? Tu warto wypróbować domowy płyn, który z łatwością rozprawi się nie tylko z brudem, ale także usunie mech i zielone porosty ze ściany.

Mieszam z 5 l wody i spryskuję brudną elewację. Mech i zacieki znikają

Do przygotowania domowego płynu do czyszczenia elewacji potrzebujesz 5 litrów letniej wody i 2 litrów octu. Oba składniki wymieszaj ze sobą w misce i przelej do butelki z atomizerem. Wcześniej ścianę warto przetrzeć z kurzu szczotką lub odkurzyć na sucho. Spryskuj po kawałku brudną ścianę i przecieraj ją szczotką. Następnie polej obficie wodą, aby zmyć płyn. I gotowe. Ocet nie tylko ma świetne właściwości czyszczące, ale także grzybobójcze i pleśniobójcze, dzięki czemu z łatwością usunie wykwity. Dodatkowo octem pozbędziesz się również mchu, który zaczyna wyrastać na dole fasady.