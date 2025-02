Natrzyj tym kubek i przeciągnij nożem, a będzie ostry niczym brzytwa. Prosty trik sprawi, że naostrzysz noże bez ostrzałki. Ostrzenie noża

Zrób to teraz i na Wielkanoc podlewaj hortensje. Zakwitną niczym w azjatyckim ogrodzie botanicznym. Domowy nawóz do hortensji, dzięki któremu już nigdy nie kupisz go w sklepie

Podczas gotowania zauważyłaś, że Twój nóż kuchenny jest tępy i ciężko nim cokolwiek ukroić? Jeśli masz w domu osełkę diamentową lub kawałek kamienia ceramicznego to raczej nie będziesz mieć problemu z naostrzeniem noży. Jednak nie każdy z nas ma pod ręką taki sprzęt. Wówczas pozostaje nam wykorzystanie innych, domowych sposobów na ostrzenie noży. Jeden z nich jest viralem w mediach społecznościowych i poleca go sam szef kuchni. Chodzi o trik z kubkiem ceramicznym. Wystarczy obrócić kubek do góry dnem i nasmarować go masłem oraz posypać odrobiną soli kuchennej. Następnie przykładamy nóż pod kątem około 30 stopni i przeciągamy nim kilka razy, a będzie ostry niczym brzytwa.

Domowe sposoby na ostrzenie noży

Jednym z najpopularniejszych domowych sposobów na ostrzenie noży jest ostrzenie o kamienne schody lub parapet. Ustawiając nóż pod kątem 30 stopni wykonuj płynne i lekkie ruchy w obu kierunkach. Z pewnością uratuje nas także zwykła folia aluminiowa, którą każdy ma w szufladzie w kuchni. Kawałek folii aluminiowej złóż kilkukrotnie, a następnie szybkimi ruchami noża potnij ten kawałek na wąskie paski.

Co robić, aby noże się nie tępiły?

Prawidłowo pielęgnowane i użytkowane noże mogą nam posłużyć przez wiele lat. Warto zapoznać się z zasadami, które sprawią, że noże nie będą się zbyt szybko tępić.

Nie myj noży w gorącej wodzie, a w letniej. Po umyciu dokładnie je osusz ściereczką.

Przechowuj noże w specjalnych blokach.

Szklane i ceramiczne deski do krojenia zastąp drewnianymi lub bambusowymi.

Popraw technikę krojenia - zamiast mocnego uderzania nożem o powierzchnię, wykonuj powolne, ale pewne ruchy.

