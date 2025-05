Nauczyciel z technikum męża wskazał, jakie produkty połączyć, by doczyścić przypalony piekarnik. Okazuje się, że ten proszek działa lepiej niż soda oczyszczona. Usuwa brud i spalenizną. Czyszczenie piekarnika

Rozsyp całe opakowanie na wnętrzu piekarnika. Usuniesz zabrudzenia i spaleniznę

Przypalone resztki jedzenia zbierające się we wnętrzu piekarnika to zabrudzenia, których należy się pozbyć. Z czasem zaczną one tworzyć gruba powłokę, którą bardzo ciężko będzie usunąć. Wpłynie to nie tylko na smak i zapach przygotowywanej żywności, ale może zatkać elementy piekarnika i doprowadzić do awarii urządzenia. Usuwanie zaschniętej spalenizny nie jest czynnością łatwą. Najczęściej domowe środki czystości nie są w stanie rozpuścić warstwy spalenizny. W takiej sytuacji aż prosi się o użycie przedmiotów z ostrymi krawędziami, by zeskrobać spaleniznę. Pod żadnym pozorem tego jednak nie rób. Różnego rodzaju skrobaczki i ostre noże mogą porysować powierzchnię piekarnika. Do usuwania spalenizny z różnego rodzaju powierzchni najczęściej poleca się domowe sposoby o kwasowej lub zasadowej formule. To między innymi ocet lub soda oczyszczona. Czyszczenie piekarnika ocet może być jednak męczące, a płyn zamiast wżerać się w zabrudzenia będzie z nich spływał. Nauczyciel z technikum mojego męża wskazał jeszcze inny sposób. Jego zdaniem do czyszczenia piekarnika świetnie sprawdzi się kwasek cytrynowy. Wykazuje on podobne właściwości. co ocet, a ma proszkową formułę. Wystarczy, że obficie rozsypiesz kwasek cytrynowy po wnętrzu piekarnika i delikatnie spryskasz go wodą, by powstała gęsta pasta. Całość pozostaw na kilkanaście minut, a następnie przemyj piekarnik wodą z płynem do naczyń. Kwasek cytrynowy rozpuści spaleniznę i sprawi, że stanie się ona miękka i odejdzie po przetarciu ścierką. Na duże zabrudzenia czynność trzeba będzie kilkukrotnie powtórzyć.

Czyszczenie piekarnika. Jak to zrobić?

Czyszczenie piekarnika to zadanie, które regularnie wykonywane pozwala utrzymać go w dobrym stanie i zapobiegać osadzaniu się trudnych do usunięcia zabrudzeń. Najlepiej zacząć od usunięcia wszelkich resztek jedzenia i okruchów z wnętrza piekarnika. Następnie można przygotować domowy środek czyszczący, np. z sody oczyszczonej i wody, lub użyć specjalnego preparatu do czyszczenia piekarników. Należy pamiętać o dokładnym rozprowadzeniu środka na wszystkich powierzchniach, w tym na ściankach, dnie i suficie piekarnika, a także na ruszcie i blachach. Po odczekaniu odpowiedniego czasu, zgodnie z instrukcją na opakowaniu preparatu lub w przypadku domowego środka – po kilku godzinach, należy dokładnie umyć wnętrze piekarnika wilgotną gąbką lub szmatką, usuwając wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

Raz na jakiś czas warto również rozkręcić drzwi piekarnika i dokładnie umyć szyby. W zależności od modelu piekarnika, sposób demontażu drzwi może się różnić, dlatego warto zajrzeć do instrukcji obsługi urządzenia. Zazwyczaj jednak wystarczy odpiąć specjalne zatrzaski lub odkręcić kilka śrub, aby oddzielić drzwi od korpusu piekarnika. Następnie należy umyć szyby ciepłą wodą z dodatkiem płynu do naczyń lub specjalnego preparatu do czyszczenia szyb. W przypadku trudnych do usunięcia zabrudzeń można użyć skrobaczki do szyb. Po umyciu i wysuszeniu szyb, należy ponownie zamontować drzwi piekarnika, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.