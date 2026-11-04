Niedobór tej witaminy powoduje problemy z pamięcią. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka

Nagłe zapominanie nazwisk, imion czy celu wizyty w danym pokoju to powszechny problem, który dotyka nie tylko osoby starsze.

Krótkotrwałe luki w pamięci wcale nie muszą być pierwszym zwiastunem choroby Alzheimera czy rozwijającej się demencji.

Za słabszą koncentrację i trudności z zapamiętywaniem często odpowiadają brak snu, przemęczenie, stres oraz deficyty żywieniowe.

Problemy z pamięcią i koncentracją. Przyczyną nie zawsze jest demencja

Nagłe luki w pamięci bywają niezwykle frustrujące w codziennym życiu. Zdarza się, że z naszej głowy wylatuje nazwisko dobrze znanego kolegi albo gorączkowo rozglądamy się za smartfonem, który cały czas trzymamy w ręku. Nierzadko przekraczamy też próg pokoju i kompletnie nie wiemy, po co właściwie się w nim znaleźliśmy. Tego typu incydenty są zazwyczaj rezultatem przepracowania, silnego stresu, braku odpowiedniej ilości snu oraz nadmiaru codziennych obowiązków. Wcale nie muszą one świadczyć o rozwoju groźnego schorzenia o podłożu neurologicznym. Dobrze jest wówczas przyjrzeć się bliżej ewentualnym brakom żywieniowym, które bezpośrednio odbijają się na kondycji naszego układu nerwowego. Kluczowym związkiem, którego zbyt niski poziom w organizmie wywołuje kłopoty z pamięcią, jest witamina B12.

Niedobór witaminy B12 a praca mózgu i układu nerwowego

Kobalamina, bo tak również określa się witaminę B12, odpowiada w ludzkim ciele za szereg fundamentalnych procesów. Przede wszystkim uczestniczy ona w wytwarzaniu czerwonych krwinek, procesie syntezy DNA oraz wspomaga pracę układu nerwowego. Bez jej udziału niemożliwe jest także zachowanie komórek nerwowych w dobrej formie. Badacze z amerykańskiego Narodowego Instytutu Zdrowia, czyli National Institutes of Health, zwracają uwagę na groźne konsekwencje jej deficytu. Prowadzi on do wielu uciążliwych przypadłości, takich jak chroniczne zmęczenie, pogorszenie pamięci czy wyraźne kłopoty ze skupieniem uwagi i koncentracją. Jeśli poważny niedobór witaminy B12 utrzymuje się przez długi czas, wywołuje objawy neurologiczne, obejmujące zaburzenia czucia, nieprzyjemne mrowienie w kończynach oraz postępujące luki w pamięci.

Kto jest narażony na brak witaminy B12 i w jakich produktach jej szukać?

Zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia deficytów tego składnika dotyczy w dużej mierze seniorów, u których naturalny proces starzenia osłabia zdolność przyswajania kobalaminy. W grupie podwyższonego ryzyka znajdują się także wegetarianie oraz weganie, o ile nie stosują oni właściwie dobranej suplementacji. Na zbyt niski poziom tego związku uważać muszą również pacjenci zmagający się ze schorzeniami układu pokarmowego oraz osoby długotrwale zażywające niektóre farmaceutyki. Głównym źródłem witaminy B12 są produkty odzwierzęce, w tym ryby, mięso, jajka, sery oraz mleko.

Badanie poziomu witaminy B12. Kiedy zgłosić się do lekarza?

W sytuacji, gdy kłopoty z zapamiętywaniem stają się regularne, przybierają na sile, należy udać się po poradę do specjalisty. Lekarz prawdopodobnie skieruje nas wówczas na badanie krwi określające stężenie witaminy B12, aby wykluczyć niedobory żywieniowe. Chociaż zwykłe roztargnienie i zapominanie nie są równoznaczne z demencją, to nawracających sygnałów wysyłanych przez organizm nigdy nie wolno lekceważyć. Niejednokrotnie źródło problemu daje się łatwo zdiagnozować oraz wyleczyć, a wczesne podjęcie odpowiednich kroków okazuje się kluczowe dla naszego zdrowia.

Poradnik Zdrowie: Zdrowo Odpytani, odc. 12 Witamina B

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