Wsyp 3 łyżki do zmywarki zamiast tabletki. Zlikwiduje zapach zgnilizny z jej wnętrza, a naczynia będą czyste i lśniące. Przy okazji wyczyści sprzęt. Sposób na nieprzyjemny zapach ze zmywarki

Nieprzyjemny zapach ze zmywarki sygnalizuje problem z zalegającymi resztkami jedzenia i pleśnią, który wymaga natychmiastowego rozwiązania dla higieny naczyń. Poznaj zaskakująco prosty i tani domowy trik z popularnym produktem, który w mgnieniu oka zneutralizuje brzydką woń z wnętrza urządzenia. Sprawdź, jak w zaledwie jednym cyklu usunąć źródło problemu i przywrócić świeżość, a także dowiedz się, jak dokładnie wyczyścić każdy zakamarek zmywarki.



Sposób na nieprzyjemny zapach ze zmywarki

Nieprzyjemny zapach wydobywający się ze zmywarki to wina zalegających w zakamarkach urządzenia resztek jedzenia, które pod wpływem wilgoci zaczynają gnić, ale bywa też, że jest on spowodowany pleśnią, która rozwija się na uszczelkach. Dlatego tak ważne jest regularne czyszczenie zmywarki i poszczególnych jej elementów. Tylko w ten sposób będziemy w stanie zapobiec tej brzydkiej woni, która uderza w nasz nos po otwarciu drzwiczek. Zaleca się, aby filtry i koszyczki na naczynia myć raz na 2 tygodnie, natomiast samą zmywarkę wyczyścić co najmniej raz w miesiącu. A jak pozbyć się z niej nieprzyjemnego zapachu? Pomoże soda oczyszczona.

Wsyp 3 łyżki do zmywarki zamiast tabletki. Zlikwiduje zapach zgnilizny z jej wnętrza

Niektóre urządzenia zostały wyposażone w specjalny program czyszczenia zmywarek, więc jeśli Twoja je posiada, to wystarczy, że go uruchomisz. Można także wykorzystać profesjonalne detergenty do czyszczenia zmywarki. Jednak jeśli jesteś zwolenniczką ekologicznych rozwiązań, a do tego nie chcesz wydawać pieniędzy, to wypróbuj domowy sposób na nieprzyjemny zapach ze zmywarki wykorzystujący sodę oczyszczoną. Ten tani proszek jest niezrównany w usuwaniu zabrudzeń i neutralizowaniu brzydkich zapachów. Wsyp 3 czubate łyżki sody do miejsca, gdzie zazwyczaj umieszczasz kapsułkę i uruchom pusty cykl w urządzeniu o temperaturze nie niższej niż 70 stopni Celsjusza. Ten domowy sposób na czyszczenie zmywarki już po jednym cyklu usunie z niej brud oraz brzydki zapach.

Czyszczenie zmywarki. Tak usuniesz z niej zapachy i brud

Czyszczenie zmywarki warto podzielić na etapy. W pierwszej kolejności wyciągnij filtr, rozłóż go na części i każdą z nich namocz w gorącej wodzie z dodatkiem octu. Po 15 minutach dokładnie wymyj go szczoteczką i płynem do mycia naczyń, a następnie umieć na swoim miejscu w zmywarce. Teraz czas na kręcące się ramiona - odepnij je i umyj płynem do naczyń w bieżącej wodzie. Jeśli zauważysz, że otwory w tych skrzydłach są zapchane, usuń brud wykałaczką. Przedostatnim krokiem do czystej i pachnącej zmywarki jest dokładne umycie uszczelek i brzegów urządzenia. Możesz to zrobić gąbką nasączoną płynem do mycia naczyń i gotowe.

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