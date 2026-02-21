Nikt nie pytał, każdy potrzebował. Gdzie prawidłowo zamontować kostkę do WC? Prawie każdy popełnia ten błąd, przez co kostka do WC zużywa się a nie działa

Większość z nas źle montuje kostki do WC – popularna tiktokerka ujawnia zaskakujący trik.

Odkryj, jak prawidłowo zamocować kostkę, wykorzystując specjalnie wygięty uchwyt pod kołnierzem muszli.

Ten sposób zapewni lepsze rozpuszczanie i skuteczniejsze czyszczenie toalety.

Sprawdź, czy Twoja muszla klozetowa pozwoli Ci na zastosowanie tego genialnego rozwiązania!

Jak prawidłowo zamontować kostkę do WC? Okazuje się, że większość osób robi to źle

Zdarza się, że przez długi czas robimy coś w sposób, który nie jest do końca właściwy. Rozwój mediów społecznościowych sprawił, że pojawiło się wiele osób pokazujących patenty na praktycznie wszystko. Kto nie był zaskoczony, gdy okazało się, że zmywarka posiada ukrytą funkcję pozwalającą na bezpieczniejsze mycie kieliszków, a do prania ręczników nie potrzeba chemicznych proszków. Teraz okazuje się, że wszyscy źle montowaliśmy kostki do WC. Pewna tiktokerka pokazała, jak prawidłowo umieścić kostkę do WC w muszli klozetowej.

Nagranie z krótkim instruktażem pojawiło się na TikToku i opublikowała jest tiktokerka o nicku FitMeIn. Dziewczyna sama przyznała, że poznała ten trik dopiero w wieku 36 lat i jej zdaniem jest on o wiele lepszy niż tradycyjne zawieszanie kostki do WC na brzegach muszli klozetowej. Okazuje się, że większość sklepowych odświeżaczy do WC posiada specjalnie wygięty uchwyt, który pozwala schować kostki pod spodem kołnierza muszli klozetowej. Dzięki temu kostka do WC zamontowana jest nieco wyżej i lepiej się rozpuszcza, a co za tym idzie dokładnie wypłukuje nieczystości i odświeża wnętrze muszli klozetowej. Warto wiedzieć, że ten sposób sprawdzi się jedynie w przypadku, gdy nasz sedes posiada kołnierz.

Jak zrobić domową kostkę do WC? Krok po kroku

Niewiele osób wie, że można samodzielnie przygotować kostkę do WC. Potrzebne są tylko 2 składniki, które odświeżą muszlę klozetową i sprawią, że osady z wody oraz kamień przestaną być problemem. Domowa kostka do toalety zniweluje brzydkie zapachy i jest o wiele bardziej ekologiczna niż kupne odświeżacze.

Przygotuj 2 kostki mydła i zetrzyj je na tarce z grubymi oczkami. Tak przygotowane wiórki mydlane przełóż do niewielkiego garnuszka i wlej około 100 ml zimnej wody. Całość podgrzewaj przez kilka minut, aby mydło się rozpuściło i powstała jednolita masa. Cały czas mieszaj, aby mydło się nie przypaliło i nie przywarło do garnka. Kiedy mydło będzie dokładnie rozpuszczone delikatnie dodaj płyn do mycia podłóg. Kiedy masa będzie jednolita zestaw z kuchenki i przelej ją do silikonowych foremek na kostki lodu lub do formy wyłożonej papierem do pieczenia. Gdy mieszanka ostygnie włóż ją na kilka godzi do zamrażarki. Gdy masa zamarznie domowe kostki do WC są gotowe. Możesz zamontować je wkładając do plastikowych ramek wielokrotnego użytku lub wbić w niewielki drucik i zawiesić je na kołnierzu muszli klozetowej.