Pędź do Action i kup za 4 zł. Pościel po praniu stanie się miękka i pachnąca jak marzenie. Zmiękczanie pościeli

Aby pościel była miękka, kluczowa jest segregacja i odpowiednia temperatura prania.

Trzy piłeczki tenisowe w pralce pomogą zmiękczyć pościel, a w Action znajdziesz sekretny składnik.

Zwykły płyn do płukania może usztywnić pościel, ale jest alternatywa, która ją zmiękczy i nada piękny zapach.

Odkryj w Action produkt za 4 zł, który sprawi, że Twoja pościel będzie idealnie miękka i pachnąca!

Jak prać pościel, aby była miękka?

Niezwykle istotną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest jej odpowiednia segregacja przed włożeniem do bębna. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. A w jakiej temperaturze powinno się prać pościel? Jeśli tylko pozwala na to materiał, z jakiego są wykonane poszwy, to warto nastawiać program o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania pościeli gwarantuje, że bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Warto wrzucić do bębna pralki 3 piłeczki tenisowe. Podczas kręcenia się bębna, ugniotą pościel w taki sposób, że będzie ona miękka i puszysta. Jest jeszcze jeden nieznany, aczkolwiek ważny sposób na pranie pościeli, który ma ogromny wpływ na jej miękkość. Ten dobry płyn do pościeli znajdziesz w Action.

Pędź do Action i za 4 zł kup płyn, który zmiękczy pościel i sprawi, że będzie pięknie pachnieć

W Action znajdziemy masę produktów, które ułatwią nam codzienne porządki w domu, w tym także i pranie pościeli. Otóż jednym z niezastąpionych zmiękczaczy tkanin jest ocet, o czym wie niewiele osób. Błędne jest myślenie, że dodanie większej ilości płynu do płukania sprawi, że poszewki przestaną być sztywne. W rzeczywistości taki płyn oblepia włókna i sprawia, że z czasem materiał staje się szorstki. Co więcej - pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci, a pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. Z kolei ocet doskonale oczyszcza włókna tkaniny zarówno z brudu, jak i resztek detergentów. W efekcie tkaniny odzyskują miękkość. Dlatego warto zastąpić płyny zmiękczające octem, a jeśli nie lubimy jego dosyć intensywnego zapachu, to w Action kupimy ocet o zapachu lawendy, który dodatkowo nada naszej pościeli piękny zapach.

i Autor: Action/ Materiały prasowe Ocet w Action za 4 zł