Pod koniec marca podsypuję krzewy malin. Ta odżywka na owocowanie sprawia, że latem zbieram pełne kosze malin. Najlepszy nawóz do malin

Rozsyp to wokół krzaczków agrestu, a latem podwoisz zbiory owoców. Nawożenie agrestu, dzięki któremu owocowanie będzie dwa razy większe. Domowa odżywka do agrestu

Pod koniec marca podsypuję tym krzewy malin, a one owocują jak szalone

Uprawa malin w ogrodzie cieszy się w naszym kraju ogromną popularnością. Krzewy z malinami są nie tylko niewymagające w pielęgnacji, ale przede wszystkim dają przepyszne owoce, którymi możemy zajadać się potem bez ograniczeń przez kilka letnich tygodni. Oczywiście warto mieć na uwadze, że im więcej serca włożymy w uprawę i pielęgnację krzewów malin, tym większe plony zbierzemy. Oprócz zapewnienia malinom odpowiedniego nasłonecznienia i nawodnienia, a w sezonie wiosennym - przycięcia gałęzi, nie możemy zapominać o dostarczeniu roślinie składników odżywczych. To one wzmocnią krzewy i będą je chronić przed chorobami oraz szkodnikami. W efekcie krzewy obficie nam obrodzą już w nadchodzącym sezonie. Ja od kilku lat stosuję naturalny nawóz do malin, który uzyskuję z resztek powstających w mojej kuchni. Pod koniec marca podsypuję tym krzaczki malin, a one dosłownie owocują jak szalone.

Naturalny nawóz do malin na wiosnę. Jak go przygotować i stosować?

Jednym z najlepszych naturalnych nawozów do malin na wiosnę są fusy z kawy. Nie tylko zakwaszą glebę wokół roślin, stwarzając tym samym idealne dla niej warunki do wzrostu, ale także zawierają cenny dla tych owoców azot. Dzięki takiej odżywce krzewy latem obsypują się owocami. Przygotowanie naturalnego nawozu do malin na wiosnę jest naprawdę łatwe i do tego tanie. Wystarczy, że po wypiciu kawy nie wyrzucisz fusów do kosza na śmieci, a rozsypiesz je wokół krzaczków malin i delikatnie wymieszasz z górną warstwą gleby.

Uprawa malin w ogrodzie. Zasady pielęgnacji

Maliny najlepiej rosną na stanowiskach słonecznych, osłoniętych od silnych wiatrów. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i lekko kwaśna (pH 5,5–6,5). Nie wolno zapominać o nawadnianiu. Maliny wymagają regularnego podlewania, szczególnie w okresach suszy i podczas owocowania. Najlepiej nawadniać je rano lub wieczorem, unikając moczenia liści. Regularne odchwaszczanie krzewów jest również bardzo ważnym zabiegiem, gdyż zapobiega konkurencji chwastów o wodę i składniki odżywcze.