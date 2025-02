Podgrzej w garnku i przetrzyj buty zimowe, a nie będą nasiąkać wodą. Zadziała jak impregnat i zabezpieczy obuwie przed wodą. Pielęgnacja obuwia zimą

To jeden z najpiękniejszych pałaców w Polsce. Wiosną i latem wygląda obłędnie

Wahania temperatur zimą, opady śniegu, które w czasie odwilży zamieniają się w gigantyczne kałuże i błoto to prawdziwi wrogowie naszego obuwia. Pod wpływem zaabsorbowanej przez cholewkę wody buty zaczynają przemakać, a my odczuwamy nieprzyjemną wilgoć w ich wnętrzu. Niestety w ten sposób bardzo łatwo obuwie się niszczy - skóra matowieje, cholewka się odkleja od podeszwy, a wnętrze ukochanych botków czy kozaków zaczyna po prostu śmierdzieć. Dlatego tak ważne jest regularne impregnowanie butów skórzanych zimą, aby zabezpieczyć je przed niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. Oczywiście można zaopatrzyć się w profesjonalne impregnaty do obuwia, które utworzą na cholewce wodoodporną powłokę i będą chronić ją przed wsiąkaniem wody. Jeśli jednak nie mamy takiego produktu akurat pod ręką, możemy zabezpieczyć obuwie przed wodą zupełnie domowym sposobem. Podgrzej ten składnik i przetrzyj nim buty zimowe, a zadziała jak impregnat.

Domowy impregnat do butów zabezpieczy je przed przemakaniem

Taki domowy impregnat do butów zimowych możesz przygotować samodzielnie. Wystarczy, że kupisz parafinę, którą dostaniesz w każdej drogerii za grosze. Wystarczy rozgrzać ją w garnku do momentu, w którym się rozpuści, a następnie wetrzeć ją miękką ściereczką w buty. Parafina powinna doskonale je nabłyszczyć i zabezpieczyć przed wodą, błotem i kurzem. Tu jednak warto zwrócić uwagę, że parafina sprawdzi się w pielęgnacji butów ze skóry naturalnej w ciemnym kolorze.

Jak zabezpieczyć buty przed wodą? Domowe sposoby

Istnieje jeszcze kilka innych domowych sposobów na zabezpieczenie butów przed wodą. Również wazelina kosmetyczna działa jak profesjonalny impregnat do butów skórzanych i doskonale je zabezpiecza przed wodą. Wystarczy, że posmarujesz niewielką ilością swoje botki lub kozaki i pozostawisz na kilka godzin. Wazelina będzie chronić buty przed wodą i wilgocią, a także pięknie nabłyszczy skórzaną cholewkę.