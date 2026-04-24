Pokazała, jak szybko uporządkować ubrania w szafie na wiosnę. Sprawie wymienisz garderobę na letnią i pozbędziesz się niepotrzebnych ubrań bez krzty żalu

Wiosna to idealny czas na porządki w szafie, ale wizja przeglądania ubrań bywa frustrująca.

Ekspertka Agnieszka Pocztarska radzi, jak uporządkować garderobę, dzieląc ubrania na kategorie i opróżniając szafę.

Dowiedz się, jak pozbyć się niepotrzebnych rzeczy bez żalu i zyskać przestrzeń na nowe stylizacje!

Pokazała, jak szybko uporządkować ubrania w szafie na wiosnę

Wraz z nadejściem cieplejszych dni wiele osób bierze się za porządkowanie swojej przestrzeni. A jednym z najważniejszych etapów tych przygotowań do wiosny i lata jest przeorganizowanie szafy z ubraniami. Robimy w niej miejsce na lżejsze wiosenne ubrania, a te zimowe chowamy w inne miejsce. Dzięki temu zyskujemy w szafie przestrzeń i zdecydowanie łatwej jest nam utrzymać w niej porządek przez najbliższe miesiące. Jednak wiele osób na samą myśl o gruntownych porządkach w szafie z ubraniami dostaje gęsiej skórki. Wizja przeglądania każdego ubrania i odkładania go w odpowiednie miejsce bywa frustrująca, gdyż na pewno jest to zadanie czasochłonne, ale też mierzymy się wówczas z jeszcze jednym wrogiem - sentymentem do niektórych elementów garderoby, nawet tych, których od lat nie nosimy. Ekspertka zdradziła, dlaczego warto przeorganizować swoją szafę i jak to zrobić w kilku krokach.

Zimowe kurtki i akcesoria mogą zwolnić miejsce letnim stylizacjom, a przy okazji możemy zrobić rachunek sumienia i sprawdzić czy nasza garderoba nadal spełnia swoją funkcję -

podkreśla w swoim poście na Instagramie Agnieszka Pocztarska z @czytamyetykiety.

Dzięki temu sprawie wymienisz garderobę na letnią. Porządki w szafie krok po kroku

Bywa, że w swojej szafie czy garderobie trzymamy ubrania, których nie nosimy od lat. Dlatego co sezon warto przeprowadzić wnikliwy przegląd i szczerze zastanowić się, czy jest sens zajmowania sobie nimi przestrzeni. Na profilu @czytamyetykiety pojawił się przydatny poradnik, jak zrobić porządki w szafie na wiosnę. Oto najważniejsze kroki podczas porządkowania:

Przygotuj i opisz pudełka podzielone na kategorie: do sprzedania/ do oddania/ do recyklingu/ na zimę/ zostaje w szafie. Całkowicie opróżnij szafę, po czym po kolei grupuj swoje ubrania do poszczególnych pudełek. Skup się na rzeczach, które mają wrócić do szafy na wiosnę. Zastanów się, czy wymagają naprawy lub prania. W szafie umieć jedynie te ubrania, które nadają się do noszenia. Te, które tego wymagają - odśwież. Ubrania zimowe zamknij w przeznaczonym dla nich pudełku i odstaw. Te przeznaczone do oddania wyrzuć do kontenera lub wystaw na sprzedaż.

Jak pozbyć się niepotrzebnych ubrań bez żalu?

Pozbycie się niepotrzebnych ubrań bez żalu może być wyzwaniem, zwłaszcza jeśli masz do nich sentyment. Kluczem jest zmiana perspektywy i znalezienie satysfakcji w procesie. Zamiast myśleć o tym, co tracisz, pomyśl o tym, co zyskujesz: więcej miejsca w szafie, łatwiejsze wybieranie stroju, mniej bałaganu, poczucie świeżości i lekkości. Skup się również na tym, co chcesz nosić i jak chcesz wyglądać w przyszłości. Ubrania, których nie nosisz możesz oddać komuś potrzebującemu. Być może wiedza, że Twoje ubrania mogą komuś innemu pomóc złagodzi poczucie straty.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie