Polacy już nie montują zwykłych toalet. Teraz ekipy remontowe montują to. Ile musisz wydać, by zapomnieć o szczotce do WC

Czyszczenie toalety to uciążliwy obowiązek, ale nowoczesna technologia oferuje innowacyjne rozwiązanie.

Samoczyszczące toalety dezynfekują deskę i dysze, ograniczając namnażanie się bakterii, a niektóre używają UV.

Czy te inteligentne urządzenia całkowicie eliminują potrzebę sprzątania i ile kosztuje taka wygoda?

Koniec z szorowaniem muszli klozetowej? Toaleta, która sama się czyści

Czyszczenie muszli klozetowej to czynność, która raczej nie ma swoich fanów. Mimo, że męcząca i nielubiana to konieczna. Toaleta to jedno z najbrudniejszych miejsc w całym domu, a zbierające się tam bakterie mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia. Różnego rodzaju badania wykazały, że w toalecie mogą bytować między innymi bakterie E. coli, a także salmonella. Czy w takim razie skazani jesteśmy na regularne szorowanie muszli klozetowej szczotkami do WC?

Okazuje się, że niekoniecznie, a technologia może nam w tym pomóc. Coraz więcej osób decyduje się na montaż samoczyszczących się toalet. W ostatnim czasie zyskują one na popularności i wydaje się, że stanowią ciekawe i innowacyjne rozwiązanie do zamontowania w łazience. Ten nowoczesny trend ma coraz więcej fanów. jednak, czy samoczyszcząca się toaleta faktycznie jest tak dobrym rozwiązaniem?

Czy jest toaleta samoczyszcząca?

Jest to inteligentne rozwiązanie, które automatycznie dezynfekuje między innymi deskę sedesową oraz dysze myjące. Ogranicza to ryzyko gromadzenia oraz namnażania się bakterii. Samoczyszcząca toaleta pozwala na większe i prostsze utrzymanie czystości. Na rynku dostępnych jest wiele marek oraz modeli toalet samoczyszczących, które różnią się od siebie parametrami oraz funkcjami. Niektóre z nich wyposażone są w obrotowe deski sedesowe, które podczas ruchu dezynfekowanie są specjalnym płynem. Inne wykorzystują ciśnienie wody, które myje specjalnie zaprojektowaną muszlę klozetową po każdym użyciu. Toalety samoczyszczące często wyposażone są w specjalny zbiornik z płynem dezynfekującym, która dozowany jest po każdym użyciu. To jednak nie wszystko. Zaawansowane modele zawierają także lampy UV zamontowane w pokrywie sedesu, która oddziałują z płynami czyszczącymi.

Czy toalety samoczyszczącej nie trzeba myć?

Odpowiedź na to pytanie nie jest taka prosta. Nadal należy wykonać pewne czynności, które pozwolą utrzymać toaletę w czystości. Producenci wskazują, że regularnie należy przecierać zewnętrzne elementy, a raz w miesiącu doczyścić wszystkie zakamarki, które mogą być pomijanie podczas automatycznej dezynfekcji. W przypadku toalety samoczyszczących należy pamiętać również o uzupełnianiu płynów dezynfekujących. Niektóre modele wyposażone są w specjalne czujniki, które informują, że płyn się kończy.

Ile kosztuje toaleta samoczyszcząca?

Ceny są bardzo zróżnicowane. Od kilku tysięcy za podstawowe modele do nawet kilkudziesięciu tysięcy za zaawansowane toalety w stylu japońskim.

Rodzaje toalet samoczyszczących – co wybrać?

Na rynku dostępne są dwa główne rozwiązania, które wpisują się w kategorię toalet samoczyszczących. Pierwszym z nich są zintegrowane systemy, czyli kompletne miski WC, które od podstaw zostały zaprojektowane z myślą o automatyzacji. Charakteryzują się one spójnym, nowoczesnym designem, a wszystkie mechanizmy są ukryte w ich konstrukcji. To opcja droższa, wymagająca zazwyczaj wymiany całej ceramiki, ale oferująca najszerszy wachlarz zintegrowanych funkcji.

Drugim, znacznie popularniejszym i bardziej budżetowym rozwiązaniem, są inteligentne deski myjące. Montuje się je na istniejącej już muszli klozetowej, zastępując tradycyjną deskę. Chociaż nie czyszczą one samej miski w takim stopniu jak systemy zintegrowane, to oferują automatyczne mycie i dezynfekcję dysz oraz samej deski. To doskonały kompromis dla osób, które chcą podnieść standard higieny bez konieczności przeprowadzania generalnego remontu łazienki.

Dodatkowe funkcje dla maksymalnego komfortu

Nowoczesne toalety myjące to jednak znacznie więcej niż tylko automatyczne czyszczenie. Producenci prześcigają się w implementowaniu funkcji, które mają na celu podniesienie komfortu użytkownika do maksimum. Wśród najczęściej spotykanych udogodnień znajdują się:

Funkcja bidetu: Zintegrowane dysze myjące z możliwością regulacji temperatury i ciśnienia wody to już niemal standard. Pozwala to na znaczące ograniczenie zużycia papieru toaletowego i zapewnia uczucie świeżości.

Zintegrowane dysze myjące z możliwością regulacji temperatury i ciśnienia wody to już niemal standard. Pozwala to na znaczące ograniczenie zużycia papieru toaletowego i zapewnia uczucie świeżości. System suszenia: Po skorzystaniu z funkcji mycia, delikatny strumień ciepłego powietrza osusza intymne części ciała, eliminując potrzebę używania ręcznika czy papieru.

Po skorzystaniu z funkcji mycia, delikatny strumień ciepłego powietrza osusza intymne części ciała, eliminując potrzebę używania ręcznika czy papieru. Podgrzewana deska: Komfort, który doceni każdy, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Możliwość regulacji temperatury deski sedesowej sprawia, że korzystanie z toalety staje się przyjemniejsze.

Komfort, który doceni każdy, zwłaszcza w chłodniejsze dni. Możliwość regulacji temperatury deski sedesowej sprawia, że korzystanie z toalety staje się przyjemniejsze. Tryb nocny i automatyzacja: Wiele modeli posiada czujniki ruchu, które automatycznie podnoszą i opuszczają klapę. Dodatkowe, subtelne podświetlenie LED ułatwia korzystanie z toalety w nocy bez konieczności zapalania głównego światła.

Zalety i wady toalet samoczyszczących

Decyzja o zakupie toalety samoczyszczącej wiąże się z analizą jej plusów i minusów. Niewątpliwą zaletą jest znacznie wyższy poziom higieny – ograniczenie kontaktu z bakteriami i drobnoustrojami jest kluczowe. Kolejny plus to wygoda i oszczędność czasu, który normalnie trzeba by poświęcić na regularne szorowanie. Nie bez znaczenia jest także komfort, jaki oferują dodatkowe funkcje, takie jak podgrzewana deska czy funkcja bidetu, a także aspekty ekologiczne, jak mniejsze zużycie papieru toaletowego.

Z drugiej strony, nie można zapominać o wadach. Największą barierą dla wielu osób jest wysoka cena – zaawansowane modele to wydatek rzędu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych. Instalacja często wymaga doprowadzenia zasilania elektrycznego w pobliże miski WC, co może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Ponadto, jak każde zaawansowane urządzenie, toaleta samoczyszcząca może ulec awarii, a jej naprawa bywa bardziej skomplikowana i kosztowna niż w przypadku tradycyjnej ceramiki.