Polej tym kaloryfer i odczekaj kilka minut. To koniecznie musisz zrobić przed sezonem grzewczym. Rachunki za ogrzewanie będą niższe

Sezon grzewczy zbliża się wielkimi krokami, dlatego już teraz warto się do niego odpowiednio przygotować, aby zapewnić sobie nie tylko ciepło w mieszkaniu w chłodne dni, ale też możliwie najbardziej obniżyć rachunki za ogrzewanie. Jednym z takich kroków jest wyczyszczenie kaloryfera. To czynność, o której nie powinno się zapominać, gdyż podobnie jak pozostałe rzeczy w domu się kurzy. Czyszczenie kaloryfera najlepiej rozpocząć od usunięcia brudu odkurzaczem. Warto oczyścić z powierzchownego kurzu wszystkie dostępne miejsca grzejnika. Następnie warto przetrzeć zewnętrzną część kaloryfera szmatką zwilżoną wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

Sposób na wyczyszczenie kaloryfera w środku

A jak wyczyścić kaloryfer w środku? Tu z pewnością sprawdzi się trik z TikToka. To sposób na bardzo proste i skuteczne wyczyszczenie grzejnika. Wystarczy dobrze wymieszać proszek do prania z ciepłą wodą. Pod grzejnik należy podstawić miskę, a następnie przelać przez niego mieszankę. Wnętrze grzejnika będzie dokładnie wyczyszczone.