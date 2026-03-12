Popularna roślina w koszyczku wielkanocnym jest trująca. Polacy masowo dekorują nią święconkę

Zwyczaj błogosławienia jedzenia w przeddzień Wielkanocy stanowi radosne przygotowanie do świętowania Zmartwychwstania oraz zwiastuje nadchodzący dobrobyt.

Tradycyjna święconka zawiera określony zestaw produktów, obejmujący między innymi pieczywo, jajka, wyroby mięsne, sól, chrzan oraz figurkę baranka.

Zdecydowana większość Polaków uzupełnia ten zestaw o bardzo niebezpieczny dla zdrowia ozdobny dodatek.

Polska tradycja wielkanocna nierozerwalnie wiąże się z wielkosobotnim błogosławieństwem pokarmów. Rodziny tłumnie odwiedzają wtedy kościoły z pięknie przystrojonymi wiklinowymi koszykami. Ten wielowiekowy rytuał stanowi wyraz wdzięczności za pożywienie i radosne wprowadzenie do uroczystego śniadania w niedzielny poranek. Każdy produkt umieszczony wewnątrz ma ściśle określoną funkcję i głębokie znaczenie religijne. Pieczywo utożsamiane jest z Chrystusem i ma gwarantować życiową pomyślność. Jajka stanowią uniwersalny znak odradzającego się życia, natomiast wędliny oznaczają dobrobyt. Obowiązkowa sól pełni rolę substancji oczyszczającej i chroniącej przed zepsuciem. Dodatek ostrego chrzanu przypomina o fizycznym cierpieniu Zbawiciela, będąc jednocześnie symbolem ludzkiej witalności, a figurka baranka nawiązuje bezpośrednio do triumfu nad śmiercią.

Zobacz także: Pogoda na Wielkanoc 2026 w Warszawie i na Mazowszu. Tak teraz wygląda prognoza

Wielkanocne święcenie pokarmów

Trująca roślina w koszyczku wielkanocnym. Czym ją zastąpić?

Świąteczne koszyki rzadko składają się z samego jedzenia, ponieważ wierni chętnie dekorują je zielonymi akcentami symbolizującymi wiosenne przebudzenie natury. Polacy najczęściej sięgają po gałązki bukszpanu, doceniając jego walory estetyczne oraz ogromną dostępność w okresie przedświątecznym. Niestety, ta powszechnie stosowana roślina posiada silne właściwości toksyczne. Już sam kontakt z jej sokami grozi wystąpieniem bolesnych podrażnień na skórze, a przypadkowe zjedzenie liści wywołuje ostre dolegliwości ze strony układu pokarmowego i może prowadzić do znacznie poważniejszych komplikacji zdrowotnych. Eksperci zalecają całkowitą rezygnację z gałązek tego krzewu na rzecz całkowicie bezpiecznych zamienników. Wiklinowe sploty można z powodzeniem przystroić gałązkami wierzbowymi, pędami barwinka lub domową rzeżuchą. Estetyka święconki powinna zawsze schodzić na dalszy plan w obliczu bezpieczeństwa domowników i prawdziwego, duchowego wymiaru nadchodzących świąt.