Popularna roślina w koszyczku wielkanocnym jest trująca. Polacy masowo dekorują nią święconkę

- Zwyczaj błogosławienia jedzenia w przeddzień Wielkanocy stanowi radosne przygotowanie do świętowania Zmartwychwstania oraz zwiastuje nadchodzący dobrobyt.
- Tradycyjna święconka zawiera określony zestaw produktów, obejmujący między innymi pieczywo, jajka, wyroby mięsne, sól, chrzan oraz figurkę baranka.
- Zdecydowana większość Polaków uzupełnia ten zestaw o bardzo niebezpieczny dla zdrowia ozdobny dodatek.
Polska tradycja wielkanocna nierozerwalnie wiąże się z wielkosobotnim błogosławieństwem pokarmów. Rodziny tłumnie odwiedzają wtedy kościoły z pięknie przystrojonymi wiklinowymi koszykami. Ten wielowiekowy rytuał stanowi wyraz wdzięczności za pożywienie i radosne wprowadzenie do uroczystego śniadania w niedzielny poranek. Każdy produkt umieszczony wewnątrz ma ściśle określoną funkcję i głębokie znaczenie religijne. Pieczywo utożsamiane jest z Chrystusem i ma gwarantować życiową pomyślność. Jajka stanowią uniwersalny znak odradzającego się życia, natomiast wędliny oznaczają dobrobyt. Obowiązkowa sól pełni rolę substancji oczyszczającej i chroniącej przed zepsuciem. Dodatek ostrego chrzanu przypomina o fizycznym cierpieniu Zbawiciela, będąc jednocześnie symbolem ludzkiej witalności, a figurka baranka nawiązuje bezpośrednio do triumfu nad śmiercią.
Trująca roślina w koszyczku wielkanocnym. Czym ją zastąpić?
Świąteczne koszyki rzadko składają się z samego jedzenia, ponieważ wierni chętnie dekorują je zielonymi akcentami symbolizującymi wiosenne przebudzenie natury. Polacy najczęściej sięgają po gałązki bukszpanu, doceniając jego walory estetyczne oraz ogromną dostępność w okresie przedświątecznym. Niestety, ta powszechnie stosowana roślina posiada silne właściwości toksyczne. Już sam kontakt z jej sokami grozi wystąpieniem bolesnych podrażnień na skórze, a przypadkowe zjedzenie liści wywołuje ostre dolegliwości ze strony układu pokarmowego i może prowadzić do znacznie poważniejszych komplikacji zdrowotnych. Eksperci zalecają całkowitą rezygnację z gałązek tego krzewu na rzecz całkowicie bezpiecznych zamienników. Wiklinowe sploty można z powodzeniem przystroić gałązkami wierzbowymi, pędami barwinka lub domową rzeżuchą. Estetyka święconki powinna zawsze schodzić na dalszy plan w obliczu bezpieczeństwa domowników i prawdziwego, duchowego wymiaru nadchodzących świąt.