Zmiel na proszek i wsyp do doniczki grubosza. Wystrzeli ze wzrostem jak z procy, a łodygi będą calutkie w liściach. Domowy nawóz do grubosza

Grubosz jajowaty, znany jako "drzewko szczęścia", to popularna roślina doniczkowa, ceniona za łatwość pielęgnacji.

Aby zapewnić mu bujny wzrost i piękny wygląd, kluczowe jest odpowiednie odżywianie.

Odkryj prosty i tani sposób na domowy nawóz ze skorupek jaj, który sprawi, że Twój grubosz będzie rósł jak nigdy dotąd!

Zmiel na proszek i wsyp do doniczki grubosza. Wystrzeli ze wzrostem jak z procy

Grubosz jajowaty jest rośliną dosyć często spotykaną w polskich domach. Według ludowych wierzeń jest on nazywany drzewkiem szczęścia i być może dlatego Polacy tak chętnie trzymają go na swoich parapetach. Tym bardziej, że grubosz w pielęgnacji nie ma zbyt wielu wymagań. Wystarczy odpowiednie podlewanie, słoneczne stanowisko i oczywiście odżywianie, a grubosz odwdzięczy się pięknym wyglądem, którym z czasem zacznie przypominać prawdziwe drzewko. Raz na jakiś czas warto zastosować nawóz do grubosza, który sprawi, że roślina będzie rosła jak szalona i zagęści się od nowych liści. Taką odżywkę można przygotować samodzielnie w domu i co ważne - jest to bardzo proste i tanie. Taki domowy nawóz do grubosza zrobisz ze skorupek jaj. Wystarczy, że zmielisz je w młynku lub w zmiażdżysz moździerzem na drobny proszek i wsypiesz go do doniczki swojego grubosza, a ten wystrzeli ze wzrostem jak z procy.

Domowy nawóz do grubosza ze skorupek jaj. Przepis

Do przygotowania domowego nawozu do grubosza potrzebujesz skorupek z jajek. Wystarczy ugotować jajka w nieosolonej wodzie, obrać je, a skorupki pokruszyć. Podsyp nimi grubosza (wystarczy 1/4 łyżeczki na doniczkę) i wymieszaj go z wierzchnią warstwą gleby. Skorupki po jajkach są bogate w wapń, żelazo, krzem, siarkę i cynk, które wspierają wzrost roślin i je wzmacniają, a co za tym idzie grubosz będzie odporny na choroby i będzie zdrowo rósł.

Pielęgnacja grubosza w doniczce

Na szczęście pielęgnacja grubosza nie jest skomplikowana. Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie.

