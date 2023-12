Porada od ogrodnika uratowała mojego storczyka. Okazuje się, że zimą trzeba zrobić tę jedną rzecz, która sprawia, że storczyk lepiej rośnie

Dlaczego storczyk marnieje zimą?

Storczyki, czyli inaczej orchidee to jedne z najchętniej wybieranych kwiatów doniczkowych. Są bardzo eleganckie i rewelacyjnie zdobią każde wnętrze. Pielęgnacja storczyków nie jest bardzo trudna jednak wymaga nieco wiedzy z zakresu odpowiedniego nawożenia kwiatów oraz przygotowaniu umiejętnego podłoża dla roślin. Zdarza się, że storczyki zimą marnieją. Jednym z głównych powodów może być złe umiejscowienia rośliny. Większość Polaków stawia orchideę na parapecie, a to zimą może skutkować zniszczeniem storczyka. Kwiaty te lubią wilgotne powietrze i nie powinny stać blisko źródeł ciepła. To nie jedyny błąd, jaki zdarza się popełniać zimą w pielęgnacji storczyków. Znajomy ogrodnik zdradził mi, że wiele osób notorycznie robić coś, co może mieć fatalne skutki.

Odkąd ogrodnik poradził mi, jak pielęgnować storczyki moje kwiat prezentują się bardziej okazale

Jesień i zima to czas okres przejściowy dla kwiatów wieloletnich. Wchodzą one wtedy w czas uśpienia i szykują się do kolejnej wiosny. W tym czasie nie powinno się ich nawozić i dodatkowo odżywiać. Zimą warto zrezygnować z kupnych i domowych odżywek do kwiatów. Poczekaj z nawożeniem storyczka do marca, zobaczysz, jak pięknie zakwitnie na wiosnę.

