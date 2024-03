Pracownik z serwisu podpowiedział mi jak zmniejszyć rachunki za pranie. Ten sposób na czyszczenie pralki działa cuda

Jak skutecznie wyczyścić pralkę? To jedno z najważniejszych urządzeń w domu. Zużywa nie tylko wodę, ale także prąd oraz detergenty. Jeśli chcemy zmniejszyć rachunki za jej użytkowanie, a przy okazji utrzymać wnętrze pralki warto wypróbować prosty trik.

Pan z serwisu podpowiedział mi jak zmniejszyć rachunki za pranie. Ten sposób na czyszczenie pralki działa cuda

Twarda woda sprzyja tworzeniu się osadów kamienia w pralce. Niestety osad nie tylko uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie pralki, ale także wpływa na wysokość rachunków i niszczy ubrania. Zakamienione elementy dłużej podgrzewają wodę (rachunki za prąd są wyższe), wapń osadza się w tkaninach, przez co stają się sztywniejsze. Jeżeli woda jest bardzo twarda, musisz zwiększyć ilość używanego detergentu, a to zwiększa koszt prania i nie jest zbyt ekologiczne. Dlatego tak istotne jest stosowanie naturalnych produktów, dzięki którym wnętrze pralki będzie czyste a pranie miękkie i pachnące. Podczas ostatniej naprawy pralki z powodu kamienia, serwisant zasugerował, aby zamiast drogich specjalistycznych preparatów używać octu i sody. Raz na miesiąc warto nastawić „puste pranie” na 90 st. C. Do przegródki na proszek wlać litr octu spirytusowego. Dzięki temu pozbędziemy się kamienia. Jeśli chcemy pozbyć się nieprzyjemnego zapachu, do bębna wsypujemy dwie duże łyżki sody oczyszczonej, a do przegrody na proszek 100 ml octu spirytusowego i ustawiamy program prania na 60 st. C. Nie zapominamy także o dokładnym czyszczeniu uszczelek podkładek. Aby to zrobić, przygotuj pastę z sody oczyszczonej. Zmieszaj sodę z odrobiną wody i za pomocą starej szczoteczki do zębów nałóż na uszczelki i dokładnie wyszoruj uszczelki w każdym zagłębieniu. Następnie przetrzyj wszystko szmatką nasączoną octem i gotowe. Pralka jest higienicznie czysta, a ty oszczędzasz. Sodę i ocet możesz także wykorzystać do prania zamiast proszku i płynu do płukania tkanin.

