Przekrój na pół i połóż w kącie łazienki. Rybiki znikną z prędkością światła. Skuteczna pułapka na rybiki

2025-12-09 11:43

Chcesz szybko pozbyć się rybików ze swojej łazienki? Przekrój na pół i połóż w kącie. Ten domowy sposób sprawi, że te uwielbiające wilgoć owady wyniosą się z łazienki dosłownie z prędkością światła. One wprost nie znoszą tego zapachu i będą jego źródło omijać szerokim łukiem. Sprawdź, jak pozbyć się rybików z domu.

Sposób na rybiki

i

Autor: Shutterstock
  • Rybiki cukrowe, choć niegroźne, są uciążliwymi lokatorami łazienek, ceniąc sobie wilgoć i ciemność.
  • Istnieją proste domowe sposoby na ich odstraszenie, wykorzystujące zapachy, których rybiki nie znoszą.
  • Przekrój na pół i połóż w kącie łazienki, a rybiki znikną z prędkością światła.
  • Poznaj inne skuteczne triki i dowiedz się, jak zapobiegać ich ponownemu pojawieniu się.

Przekrój na pół i połóż w kącie łazienki. Rybiki znikną z prędkością światła

Rybik cukrowy to niewielki owad pokryty charakterystyczną srebrzystą łuską. Potocznie nazywa się go srebrzykiem. Rybiki często pojawiają się w domach i mieszkaniach. Szczególnie upodobały sobie łazienki, gdzie często panuje wilgoć oraz ciemność. Rybiki są bardzo długo żywotne i żyją nawet 8 lat. Bez jedzenia potrafią przeżyć nawet do roku. Cały czas składają jaja i się rozmnażają. Choć nie są niebezpieczne i szkodliwe dla ludzi, to jednak jego obecność w domu budzi w nas obrzydzenie. Nic zatem dziwnego, że wiele osób szuka w sieci odpowiedzi na pytanie: jak pozbyć się rybików z domu? Pomocne mogą być domowe sposoby, które zadziałają odstraszająco na srebrzyki i pomogą nam je szybko zwalczyć. Jednym z takich trików jest zastosowanie konkretnych zapachów i aromatów, których te małe owady nie znoszą, na przykład cytryny. Przekrój ją na pół i połóż w kątach swojej łazienki. Rybiki znikną z niej dosłownie z prędkością światła.

Domowe sposoby na rybiki

Istnieje kilka domowych sposobów na pozbycie się rybików z łazienki. Można w tym celu wykorzystać ocet, którego rybiki po prostu nie znoszą. Nasącz nim bawełniane chusteczki i ułóż w miejscach, z których wychodzą rybiki. Skropienie kątów łazienki olejkiem cynamonowym, lawendowym, rozmarynowym, goździkowym lub cytrusowym również będzie skuteczne. Innym domowym sposobem na rybiki jest kwas borowy. Dokładnie wymieszaj kwas borowy z cukrem pudrem w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną mieszankę rozłóż w zakamarkach łazienki, na przykład w wentylacji lub pod wanną. Już po kilku tygodniach kwas borowy wybije całą populację rybików. Stosując kwas borowy na rybiki uważaj, by dostępu do niego nie miały dzieci oraz zwierzęta domowe.

Jak zapobiegać pojawieniu się rybików?

Oczywiście oprócz wyżej opisanych sposobów na rybiki warto stosować kilka zasad, które pomogą nam uniknąć ponownego pojawienia się tych małych robaków w domu. Z racji, że lubią one pomieszczenia o wyższej wilgotności, dbaj o ich odpowiednią wentylację i osuszanie zakamarków po kąpieli. Wśród domowych sposobów na rybiki wymienia się uszczelnienie wszelkich otworów, którymi rybiki mogą przedostawać się do pomieszczenia.

