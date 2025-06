Przez cały czerwiec marynuje koperek w ten sposób. W 24 godziny mam pyszny i aromatyczny marynowany koperek, który przez długi czas będzie świeży

Takiego koperku jeszcze nie jadłaś. Przepis na aromatyczny, marynowany koperek

Czy można marynować koperek? Okazuje się, że tak i nie jest to, ani trudne, ani czasochłonne. Tak przygotowany koperek nie tylko zachwyci intensywnym smakiem, ale też zachowa świeżość przez dług czas. Do zalewy do marynowania koperku najlepiej sprawdzi się oliwa z oliwek. Możesz wykorzystać klasyczną oliwę lub dodać jej trochę smaku. Do wysokiego, szklanego słoika włóż świeży koperek, zalej go oliwą, dodaj 3 ząbki czosnki oraz posiekane papryczki chili. Całość dokładnie zakręć i postaw w ciemnym, chłodnym miejscu. Tak zamarynowany koperek gotowy będzie już w 24 godziny. Oliwa sprawi, że przez długi czas zachowa on świeżość. Mieszanka chili oraz czosnku doda wyrazistości. Taki marynowany koperek będzie stanowił świetny dodatek do mięs, zup oraz ryb. Możesz wraz z całą zalewą wykorzystać go do wiosennych sałatek. Wystarczą ugotowane młode ziemniaki, ogórki małosolne, bób, ulubiona sałata oraz marynowany koperek. Gwarantujemy, że tak przygotowana sałatka zachwyci smakiem każdego. Będzie świetnie pasować do obiadu, grilla, a nawet na imprezę.

Dlaczego warto jeść koperek?

Koperek to nie tylko aromatyczny dodatek do potraw, ale także cenne źródło wielu składników odżywczych, które korzystnie wpływają na nasze zdrowie. Oto kilka powodów, dla których warto włączyć go do swojej diety:

Bogactwo witamin i minerałów: Koperek jest dobrym źródłem witaminy C, która wzmacnia odporność i działa antyoksydacyjnie. Zawiera również witaminy z grupy B (w tym kwas foliowy), witaminę A oraz minerały takie jak wapń, żelazo, magnez i potas.

Wspomaganie trawienia: Olejki eteryczne zawarte w koperku mają działanie rozkurczowe i wiatropędne, co może pomóc w łagodzeniu dolegliwości żołądkowo-jelitowych, takich jak wzdęcia i niestrawność. Tradycyjnie napar z kopru włoskiego (który ma podobne właściwości) podaje się niemowlętom na kolki.

Działanie moczopędne: Koperek działa moczopędnie, co wspomaga usuwanie nadmiaru wody i toksyn z organizmu. Może być pomocny przy obrzękach i problemach z układem moczowym.

Właściwości przeciwzapalne i antyoksydacyjne: Dzięki zawartości flawonoidów i innych związków bioaktywnych, koperek wykazuje działanie przeciwzapalne i antyoksydacyjne. Pomaga neutralizować wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniem i zmniejszając ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych.

Wsparcie dla układu sercowo-naczyniowego: Potas obecny w koperku pomaga regulować ciśnienie krwi, co jest ważne dla zdrowia serca i naczyń krwionośnych.

Świeży oddech: Żucie świeżych listków koperku może pomóc w odświeżeniu oddechu dzięki zawartości olejków eterycznych o działaniu antybakteryjnym.

Wszechstronność w kuchni: Koperek jest niezwykle wszechstronnym ziołem, które można dodawać do wielu potraw – zup, sosów, sałatek, ryb, mięs czy jajek. Jego świeży aromat doskonale komponuje się z różnymi smakami.