Koperek w pudełku po lodach w zamrażarce? Polacy notorycznie popełniają ten błąd. Powiedz babci, by tak nie robiła. Wyjaśniamy, dlaczego

Jesienią zbierz to w lesie i rozsyp wokół hortensji. To najlepszy nawóz do hortensji, by odżywić kwiat. Wiosną przywitają Cię setki kwiatów. Nawożenie hortensji we wrześniu

Pod żadnym pozorem nie przechowuj tak mrożonej żywności. To szkodliwe

Przechowywanie żywności w plastikowych opakowaniach, na przykład po lodach to coś, co każdy zna. Przez wiele lat kobiety w ten sposób przechowywały koperek, zamrożone sosy lub grzyby. Okazuje się jednak, że taki sposób na mrożonki może być szkodliwy, a kupne plastikowe pudełka nie są najlepszymi pojemnikami do zamrażarki. Nie o dziś wiadomo, że plastik wchodzi w reakcje chemiczne pod wpływem zmiennych temperatur. Dostępne w sklepach plastikowe opakowania na przykład na lody nie są przystosowane do zmiennych warunków. Istnieje ryzyko, że w bardzo niskich temperaturach szkodliwe substancje znaczą przenikać do żywności. Przede wszystkim nie powinno używać się ich do przechowywania sosów oraz tłustych potraw. Warto również wiedzieć, że plastikowe pudełka z założenia są jednorazowe i nie powinny być wielokrotnie wykorzystywane. Dotyczy to nie tylko mrożenia, ale także mycia w zmywarce i podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Aby wykorzystać plastikowe pojemniki do mrożenia kupuj pudełka specjalnie przeznaczane do tego. Powinny one na etykiecie mieć symbol maksymalnej i minimalnej temperatury, w której można podgrzewać oraz mrozić żywność.

Jakiej żywności nie powinno się mrozić w plastikowych pudełkach?

Przetworzone mięso - w kontakcie z plastikiem może utracić smak oraz wartości odżywcze,

sery - w zamkniętych pojemnikach zaczynają śmierdzieć stęchlizną i szybciej się psują,

surowe jajka - jajka są podatne na ataki bakterii, w tym między innymi salmonelli, a plastik sprzyja namnażaniu się zarazków.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Dalej