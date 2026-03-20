Przyszło ciepło i się zaczęło! Pyli aż się kichać chce, a alergicy się męczą. Kalendarz pylenia 2026

Wielu alergików popełnia błąd, czekając z lekami na nasilenie objawów, podczas gdy profilaktyka jest kluczowa.

Alergia na pyłki trwa przez cały rok, a śledzenie kalendarza pylenia pomaga w przygotowaniu się na nadchodzące zagrożenia.

Poznaj skuteczne strategie, aby złagodzić objawy alergii i cieszyć się każdym sezonem!

Alergia na pyłki. Jak zapobiegać objawom?

Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez alergików jest czekanie z przyjęciem leków do momentu wystąpienia silnych objawów. Wiele leków antyhistaminowych działa najlepiej, gdy są przyjmowane regularnie i profilaktycznie, jeszcze zanim stężenie pyłków w powietrzu osiągnie szczyt. Warto też pamiętać, że alergia na pyłki to nie tylko wiosna. Różne rośliny pylą w różnych okresach, od wczesnej wiosny (drzewa, takie jak brzoza, olcha, leszczyna), przez lato (trawy), aż po późne lato i jesień (chwasty, np. ambrozja). Śledzenie kalendarza pylenia dla Twojego regionu jest kluczowe, aby odpowiednio wcześnie przygotować się na nadchodzące zagrożenie i wdrożyć profilaktykę.

Sposób na objawy alergii. Jak łagodzić katar?

Oprócz standardowych leków antyhistaminowych i kropli do nosa, istnieją również naturalne sposoby na złagodzenie objawów alergii na pyłki. Niektórzy alergicy z powodzeniem stosują płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej, co pomaga wypłukać alergeny i nawilżyć śluzówkę. Inni sięgają po ziołowe napary, takie jak pokrzywa czy świetlik, znane ze swoich właściwości łagodzących stany zapalne. Zawsze jednak warto skonsultować takie metody z lekarzem.

Kalendarz pylenia 2026

Zgodnie z kalendarzem pylenia 2026 w poszczególnych miesiącach należy zwrócić uwagę na wymienione poniżej rośliny:

Co pyli w marcu? W marcu, szczególnie w jego drugiej połowie, zaczyna się intensywny sezon pylenia dla niektórych gatunków drzew takich jak: leszczyna, olcha, brzoza (zwłaszcza pod koniec miesiąca), topola, wierzba oraz jesion (pod koniec miesiąca).

Co pyli w kwietniu? To okres pylenia brzozy. Zwykle w zachodniej i centralnej Polsce pylenie brzozy rozpoczyna się w drugim tygodniu kwietnia, a kończy w pierwszych dniach maja. W kwietniu pyli też intensywnie topola, grab, jesion, wierzba, zaś w trzeciej dekadzie pylenie rozpoczynają dęby. W powietrzu pojawiają się też w niskim stężeniu zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladosporium i Alternaria.

Co pyli w maju? Maj to główny okres pylenia dębów oraz buk. Wtedy dominują też ziarna pyłku drzew iglastych: sosny i świerku. W maju pylą rośliny zielne: trawy, babka, pokrzywa czy szczaw.

Co pyli w czerwcu? Czerwiec to jeden z najtrudniejszych miesięcy dla alergików. Wtedy przypada szczyt pylenia traw, a także żyta. W czerwcu pyli szczaw i babka lancetowata, pylenie rozpoczyna też pokrzywa, komosa, czarny bez i lipa. Na terenach rolniczych obecny w powietrzu jest również pyłek rzepaku.

Co pyli w lipcu? W lipcu pylą przede wszystkim trawy i bylica oraz babka, komosa, szczaw i pokrzywa. Odnotowywane są też w bardzo wysokim stężeniu zarodniki grzybów mikroskopowych z rodzaju Cladopsorium i zarodniki z rodzaju Alternaria.

Co pyli w sierpniu? W sierpniu w pogodne dni można spodziewać się średniego i wysokiego stężenia pyłku bylicy. Przypada również intensywny okres pylenia pokrzywy oraz trwa. W zachodnich regionach kraju oraz na Lubelszczyźnie i w Małopolsce w niskim stężeniu obecny może być pyłek ambrozji.

Co pyli we wrześniu? We wrześniu najmocniej pylą trawy, bylica, babka, komosa, pokrzywa oraz lokalnie ambrozja.

