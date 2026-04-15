Raz w miesiącu zabieraj kapcie domownikom i wrzucaj do pralki. 2 łyżki tego proszku sprawią, że kapcie po praniu będą mięciutkie i pachnące, aż chce się włożyć w nie stópki

Kapcie to siedlisko bakterii i grzybów, które mogą prowadzić do nieprzyjemnego zapachu stóp i infekcji, dlatego regularne pranie jest kluczowe dla zdrowia.

Wsyp do pralki 2 łyżki tego i nastaw pranie kapci. Usunie brzydkie zapachy i sprawi, że kapcie będą jak nowe

Wiele osób bardzo często zapomina o czyszczeniu i praniu kapci. Może to powodować wiele nieprzyjemności związanych z pielęgnacją i dobrostanem stóp. Stopy pocą się, a ciepłe i wilgotne środowisko wewnątrz kapci jest idealną pożywką dla rozwoju bakterii i grzybów. Mogą one prowadzić do nieprzyjemnego zapachu stóp, a także infekcji, takich jak grzybica stóp czy brodawki. Regularne pranie eliminuje te mikroorganizmy, chroniąc zdrowie naszych stóp. Badania mikrobiologiczne wielokrotnie potwierdziły, że obuwie domowe jest idealnym środowiskiem dla rozwoju szerokiej gamy mikroorganizmów. Na przykład, analizy próbek pobranych z kapci wykazały obecność bakterii z rodzaju Staphylococcus (w tym Staphylococcus aureus), odpowiedzialnych za infekcje skórne, a także grzybów dermatofitowych, które wywołują grzybicę stóp. Co więcej, w kapciach często bytują bakterie fekalne, takie jak Escherichia coli, przenoszone z podłogi w łazience.

Sposób prania kapci w dużej mierze zależy od rodzaju materiału, z jakiego są one wykonane. Klasyczne klapki często wykonane są z plastikowych tworzyw takich jak PCV, pianki EVA, czy tworzywo Croslite w przypadku marki Crocs. Tego rodzaje kapcie najlepiej czyścić ręcznie przy użyciu kwasku cytrynowego lub sody oczyszczonej. Oba te środki świetnie odkażają i usuwają plamy.

Kapcie materiałowe można prać w pralce. Zaleca się, by do bębna pralki wkładać je w specjalnym woreczku, jak do prania bielizny. Podobnie jak w przypadku innych butów kapcie należy prać w niskich temperaturach i bez wysokich obrotów wirowania. Należy unikać płynów do zmiękczania tkanin. Mogą one rozpuszczać klej. Do prania kapci najlepiej jest sięgać po delikatne detergenty. Specjaliści od prania polecają domowe sposoby. Szczególnie sodę oczyszczoną, która skutecznie usuwa zarazki i brzydkie zapachy z tkanin, a jest przy tym całkowicie bezpieczna i antyalergiczna. Wystarczy, że do bębna pralki wsypiesz 2 czubate łyżki sody oczyszczonej i nastawisz delikatny cykl prania. Pamiętaj, by po skończonym praniu nie przetrzymywać mokrych kapci w bębnie. Najlepiej jest je od razu wyjąć i ustawić w miejscu do suszenia. Nie stawiaj kapci blisko nagrzanych grzejników oraz w ostrym słońcu.

9

