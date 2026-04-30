Rossmann Run 2026: Zapisy i nowe zasady. Klienci powalczą o gigantyczne zniżki na zakupy

Ta coroczna inicjatywa drogerii z sukcesem łączy sportową rywalizację z wymiernymi korzyściami finansowymi, powracając w formacie, który pokochały setki tysięcy biegaczy.

W akcji może wziąć udział absolutnie każdy, a organizator nagradza sam wysiłek fizyczny, oferując rosnące z każdym pokonanym kilometrem kupony promocyjne do sklepów sieci.

Całkowity brak wyznaczonej ścieżki oraz pełna dowolność wyboru miejsca startu sprawiają, że pule dostępnych pakietów rozchodzą się w mgnieniu oka.

Skrupulatnie mierząc dystans w dedykowanej aplikacji mobilnej, zawodnicy zyskują niepowtarzalną szansę na obniżenie swoich rachunków nawet o 50 procent.

Sieć od dawna przypomina, że dbanie o siebie to nie tylko używanie kosmetyków, ale również relaks i regularny ruch. Wydarzenie Rossmann Run rokrocznie przyciąga zawodowców, jak i osoby stroniące na co dzień od wysiłku. Podczas wirtualnej rywalizacji nikt nie patrzy na tempo, liczy się sama aktywność. Wystarczy wyjść z domu, by oszczędzić. Im dłuższy dystans, tym wyższa zniżka czeka przy kasie drogerii.

Zasady wirtualnego biegu Rossmann Run 2026

Popularność wyzwania rośnie z każdym sezonem. Tym razem organizatorzy otworzyli listę zapisów dla aż 600 tysięcy chętnych. To jasny dowód, że Polacy pokochali bieganie z aplikacją i pomaganie. Doświadczenie uczy jednak, że miejsca na wirtualnej liście znikają w mgnieniu oka.

Kluczowy wymiar całego przedsięwzięcia kryje się w tle. Każdy przebiegnięty kilometr to wymierne wsparcie dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego. W poprzednim roku startujący zebrali przeszło 2,8 miliona złotych na rehabilitację i sport dla osób z niepełnosprawnościami. Cel na 2026 rok jest równie konkretny. Zgromadzone środki pozwolą na otwarcie sekcji pływackich w ramach projektu Bądź AKTYWNY VI.

Zapisy na Rossmann Run 2026. Jak dołączyć do akcji?

Aby wystartować, niezbędna jest aplikacja Rossmann PL oraz konto w Klubie Rossmann. Zapisy wystartowały pod koniec kwietnia, dlatego nie warto zwlekać z ostateczną decyzją. Należy pamiętać o wpisowym, które jest de facto darowizną dla Polskiego Komitetu Paralimpijskiego (minimum 5 złotych). Po rejestracji otrzymasz numer, a dystans zmierzysz w aplikacji. Organizatorzy radzą, by nie zostawiać spraw technicznych na sam koniec i wcześniej zrobić próbny trening.

Zniżki w Rossmann Run 2026. Zgarnij rabat na zakupy

Na mecie czeka dodatkowy bonus, który cieszy równie mocno co idea biegu. Zasady są proste: jeden kilometr przebyty 23 maja gwarantuje 5 procent upustu w drogerii. Pokonując 10 kilometrów, zgarniesz aż 50 procent zniżki, którą otrzymasz 28 maja po weryfikacji wyników.

