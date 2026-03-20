Rozsyp na plamie z oleju na kostce brukowej, a na koniec spryskaj. Wyżre brud w całości, a chodnik będzie jak nowy. Sposób na plamy z oleju na kostce 

Odkryj sprawdzone triki, które przywrócą blask Twojej kostce brukowej!

Nadeszła wiosna i w związku z tym wiele osób rozpoczyna prace przed domem, aby przygotować swoje podwórko i ogród na cieplejsze dni. Jednym z zadań, które czeka na każdego posiadacza domu jest wyczyszczenie kostki brukowej po zimie. Po wielu miesiącach może się okazać, że chodnik przed domem nie wygląda zbyt estetycznie. Często wiosną na kostce uwidacznia się mech, z jej szczelin zaczynają wyrastać chwasty. Jednak to nie jedyny problem, jaki możemy napotkać podczas czyszczenia kostki brukowej. Niestety po zimie może się okazać, że na chodniku pojawiły się trudne do usunięcia zabrudzenia, na przykład plamy z oleju samochodowego. Dotyczy to zwłaszcza osób, które regularnie parkują swój samochód pod domem, a nie w garażu. Tłuste plamy z oleju silnikowego potrafią zepsuć wygląd kostki brukowej, dlatego warto wiedzieć, jak się ich pozbyć szybko i skutecznie. Pomóc może w tym soda oczyszczona i ocet. Rozsyp na plamie z oleju sodę oczyszczoną, delikatnie zwilż ją wodą, a na koniec obficie spryskaj octem. Kiedy mikstura zacznie się pienić, wyszoruj zabrudzone miejsce szczotką i spłucz wodą. Po plamie nie powinno być śladu.

Jak usunąć stare plamy z oleju z kostki brukowej?

W sytuacji, gdy plamy z oleju na kostce brukowej są stare, do ich usunięcia warto wypróbować specjalnych środków czyszczących. Sprawdzą się na przykład preparaty do czyszczenia łańcucha w motocyklu. Dostaniesz je w każdym sklepie motoryzacyjnym. Jednak nie zawsze uda się skutecznie usunąć tłuste plamy z kostki brukowej, dlatego niezwykle ważne jest regularne jej mycie i usuwanie zabrudzeń w miarę krótko po tym, jak się pojawią.

Sposób na plamy z oleju na kostce przed domem

Jeśli plama z oleju na kostce jest świeża można ją usunąć strumieniem wody z myjki ciśnieniowej. Jeśli jej nie posiadasz, to przyda ci się zwykły piasek. Posyp nim tłustą plamę i pozostaw na kilka minut. Powinien wchłonąć olej i nie dopuścić do jego wnikania w głąb kostki. Na koniec zmyj go ciepłą wodą z dodatkiem środka odplamiającego.

