Rozsyp wokół krzaczków malin w marcu, a latem będziesz w szoku. Uzbierasz pełne kosze owoców. Nawóz do malin na wiosnę

Wymieszaj i rozsyp wokół rododendronów w przedwiośniu. Krzewy zakwitną niczym gwiazdy na niebie. Odżywka do rododendronu do stosowania wczesną wiosną

Rozsyp wokół krzaczków malin w marcu, a latem uzbierasz pełne kosze owoców

Uprawa malin w ogrodzie staje się coraz popularniejsza wśród Polaków. I choć nie jest to zbyt skomplikowana czynności, to warto wiedzieć o niej nieco więcej, aby latem zbierać obfite plony. Oprócz obowiązkowego podlewania malin, należy im także dostarczyć ważnych składników odżywczych, dzięki którym nie tylko obsypią się owocami, ale też będą odporne na różne choroby czy szkodniki. Dlatego bardzo ważne jest nawożenie malin, które najlepiej rozpocząć już wczesną wiosną, gdy ustaną przymrozki. Dzięki temu krzaczki pobudzą się do wzrostu i wzmocnią przed okresem owocowania, aby potem obdarować nas swoimi słodkimi owocami. Dlatego już w marcu rozsyp pod krzaczkami malin ten domowy nawóz, a latem uzbierasz pełne kosze słodkich owoców. Taką odżywkę przygotujesz z fusów kawy i tym samym dostarczysz im wielu minerałów niezbędnych do wzrostu.

Domowy nawóz do malin na wiosnę

Przygotowanie domowego nawozu do malin na wiosnę jest naprawdę łatwe i do tego tanie. Wystarczy, że po wypiciu kawy nie wyrzucisz fusów do kosza na śmieci, a rozsypiesz je wokół krzaczków malin i delikatnie wymieszasz z górną warstwą gleby. Fusy z kawy zawierają cenny dla tych owoców azot, delikatnie zakwaszają glebę, dzięki czemu mogą sprostać kaprysom malin. Dzięki temu domowemu nawozowi do malin, te latem obsypują się owocami.

Uprawa malin w ogrodzie. Zasady

Uprawa malin w ogrodzie nie jest trudna, jednak jeśli chcesz latem cieszyć się bujnie obsypanymi przez owoce krzakami musisz pamiętać o tych zasadach:

Maliny potrzebują gleby o lekko kwaśnym odczynie (pH ok. 5,5–6,5), żyznej i lekko wilgotnej.

Wybieraj dla nich stanowiska słoneczne i przewiewne.

Przycinaj je 1 – 2 razy w roku.

Koniecznie zadbaj o odpowiednie podparcie dla maliny. To rośliny, które się pną.

Pamiętaj o regularnym odchwaszczaniu.

W czasie upałów zadbaj o nawadnianie 1 - 2 razy w tygodniu.

Autor: