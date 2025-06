Sąsiedzi zagadują mnie i pytają, jak usunęłam mszyce ze swojego ogrodu. Wystarczył oprysk za 5 zł, a mszyce padły trupem i nie pojawiły się nowe. Zawsze na działce mam to i gdy tylko widze mszyce pryska rośliny

O takim nawozie do hortensji nie słyszałaś! Pani z Castoramy kazała mi podlewać hortensje przez cały czerwiec i lipiec. Jeszcze nigdy nie kwitły tak bujne, az sąsiedzi pytają mnie o mój sekret. Nawóz do hortensji

W Polsce są jednymi z najbardziej uciążliwych szkodników pojawiających się w ogrodach. Mszyce atakują całymi stadami i bardzo szybko pojawiają się na roślinach. Atakują praktycznie wszystko, od malin, pomidorów czy borówki po krzewy róży oraz hortensji. Mszyce żywią się sokami roślin doprowadzając do zahamowania oraz wzrostu. Rośliny zainfekowane przez mszyce przestają kwitnąc oraz owocować. W konsekwencji mogą także całkowicie obumrzeć. To jednak nie wszystko. Również produkowana przez mszyce spadź działa niekorzystnie na rozwój roślin. Blokuje ona procesy fotosyntezy i prowadzi do zahamowania rozwoju. Jeżeli na roślinach pojawiły się mszyce to należy reagować natychmiastowo.

Wymieszaj 2 łyżki tego i opryskaj rośliny. Domowy sposób na szybkie usuwanie mszyc

Najbardziej skutecznym sposobem na mszyce są wszelkiego rodzaju opryski. Możesz sięgnąć zarówno po gotowe mieszanki dostępne w sklepach ogrodniczy jak i przygotować je samodzielnie. Profesjonalni ogrodnicy na mszyce najczęściej polecają mieszanką wody, sody oczyszczonej oraz szarego mydła. Do dużego pojemnika wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej, zalej 2 litrami wody i dodaj niewielka ilość płynnego szarego mydła. Całość dokładnie wymieszaj i przelej do butelki z atomizerem. W bezdeszczowy wieczór obficie spryskaj rośliny tym roztworem. Soda oczyszczona doprowadza do odwodnienia mszyc i hamuje ich rozwój. Zapobiega namnażaniu się szkodników i ich transferowaniu. Szare mydło oblepia mszyce i sprawia, że nie mogą się one poruszać.

Oto najskuteczniejsza metoda w walce z mszycami! Szukaj preparatów z tym w składzie

Jeżeli zdecydujesz się na kupny oprysk na mszyce to szukaj preparatów zawierających w składzie acetamipryd. Jest to substancja czynna dostępna w wielu chemicznych opryskach. Uważana jest za jedną z najbardziej skutecznych. Acetamipryd wpływa na system nerwowy mszyc blokując działanie neurohormonu acetylocholiny. W efekcie szkodniki szybko umierają i przestają się namnażać.