O takim nawozie do hortensji nie słyszałaś! Pani z Castoramy kazała mi podlewać hortensje przez cały czerwiec i lipiec. Jeszcze nigdy nie kwitły tak bujne, az sąsiedzi pytają mnie o mój sekret. Nawóz do hortensji

O takim nawozie do hortensji jeszcze nie słyszałaś. Krzew po nim rośnie dwa razy lepiej

Praktycznie każdy posiadacz działki lub przydomowego ogródka ma hortensje. W Polsce te krzewy ozdobne są niezwykle popularne. Nic w tym dziwnego, hortensje, mimo że naturalnie pochodzą z Azji to doskonale radzą sobie umiarkowanym klimacie. Kwitną przez wiele lat i całkiem dobrze znoszą zimę. Hortensji bukietowych nawet nie trzeba dodatkowo okrywać w sezonie zimowym. Dobrze pielęgnowane hortensje obsypują ogromnymi kwiatami, które pojawiają się nawet od jesieni. Jednym z warunków kwitnienia hortensji jest nawożenie. W sezonie letnim można krzewy nawozić odżywkami z dużą zawartością azotu. który wpłynie na rozrost łodyg oraz liści, a także będzie stymulował procesy kwitnienia. Najpopularniejsze domowe nawozy zawierające azot to przede wszystkim skórki z bananów oraz fusy po kawie. Nie są to jednak jedyne sposoby na naturalne nawożenie hortensji.

Znajoma, która pracuje na dziale ogrodniczym Castoramy pokazała mi nietypowy sposób na odżywienie hortensji w okresie letnim. Sekretem tej domowej odżywki jest kefir. To sekretny składnik, który odżywi krzew i pozytywnie wpłynie na zwiększenie odporności hortensji na taki chorób oraz szkodników. Dodatkowo kefir zawiera kwas mlekowy, który pomaga w absorbowaniu substancji odżywczych przez roślinę. Kefir to także mikroelementy, takie jakie azot, fosfor, potaż oraz wapń. Wszystkie te składniki są niezbędne do prawidłowego wzrostu oraz kwitnienia. Dostarczając je hortensji w postaci płynnych odżywek stymulujesz krzew to jeszcze większego rozrostu oraz wpływasz na wielkość kwiatów.

Jak przygotować domową odżywkę do hortensji na bazie kefiru?

Przygotowanie takiej odżywki jest bardzo proste i nie wymaga czasu. Wystarczy, że naczynia wlejesz 1 szklankę kefiru oraz 5 litrów wody. Całość dokładnie wymieszaj aż uzyskasz jednolitą masę. Tak przygotowanym roztworem podlewaj hortensje raz w tygodniu. Ważne, aby nawóz dostarczać bezpośrednio na glebę wokół krzewów, bez polewania nim liści lub kwiatów. Odżywkę tę możesz stosować przez cały okres kwitnienia. Z uwagi na zawartość azotu nie poleca się używania jej jesienią. Azot może wydłużyć okres wzrostu roślin nie dają odpowiedniego czasu na przygotowanie się krzewów do zimy.