Śmiertelnie niebezpieczne jajka na Wielkanoc. Ratowniczka medyczna ostrzega, by nie podawać ich do jedzenia dzieciom. Ich spożycie może skończyć się tragedią

Czekoladowe jajka na Wielkanoc już niebawem zdominują ofertę słodyczy we wszystkich sklepach. Taka czekoladowa przekąska może jednak okazać się bardzo niebezpieczna, a jej spożycie może mieć tragiczne skutki. Jedna z ratowniczek medycznych już rok temu przestrzegała przed nimi rodziców. Informacje te się jednak nie dezaktualizują i warto o nich pamiętać również i podczas tegorocznych świąt. Nikki jest ratowniczką medyczną oraz mamą dwójki dzieci. Prowadzi ona profil na Instagramie "Tiny hearts education", gdzie edukuje rodziców w kwestii bezpieczeństwa dzieci. Kobieta poruszyła tam temat czekoladowych jajek dla dzieci.

Tego nie dawaj dzieciom do jedzenia. Może skończyć się tragicznie

- Robiąc wielkanocne zakupy dla swojego malucha, zobaczysz wiele czekoladowych mini jajek, które są przepyszne. Niestety są również okrągłe i twarde, a to dwa najgroźniejsze czynniki ryzyka zadławienia – powiedziała Nikki na Instagramie. Małe jajeczka mają bardzo niebezpieczny kształt. Z łatwością może on blokować drogi oddechowe i doprowadzić do tragedii. Nikki podkreśliła również, że mimo iż jajka się rozpuszczają to jednak robią to zbyt wolno i mogą być śmiertelnie niebezpieczne. Ratowniczka powiedziała, że takowe jajka mogą spożywać dopiero dzieci powyżej 3. roku życia, kiedy to już mają wykształcone wszystkie zęby.

